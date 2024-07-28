Anastasya Khosasih Pose Bersantai di Pinggir Pantai, Tampilannya Bikin Salah Fokus

ANASTASYA Khosasih merupakan seorang gamer yang menjadi idola para pencinta game Mobile Legend. Tak hanya jago bermain, Anastasya juga memiliki wajah cantik dan penampilan seksi.

Terpantau dari Instagram pribadinya, ia banyak membagikan foto-fotonyan dengan pakaian terbuka yang bikin netizen salah fokus. Tak heran bila postingan Anastasya di media sosial selalu ditunggu-tunggu.

Seperti baru-baru ini Anastasya mengunggah potretnya saat menikmati suasana pantai sambil duduk santai. Dia tampil seksi memakai strapless top.