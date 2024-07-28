5 Tips untuk Hindari Bahaya Mukbang, Konten Kreator Wajib Paham

TREN mukbang telah menjamur di berbagai belahan dunia sejak beberapa tahun belakangan. Istilah mukbang berasal dari bahasa Korea yaitu 'muok-da' (makan) dan 'bang-song' (siaran), atau bisa diartikan acara makan yang disiarkan.

Fenomena mukbang berawal dari budaya masyarakat di Korea Selatan yang senang makan bersama sambil bercerita. Namun, budaya ini mulai luntur akibat kehidupan modern. Pada awalnya, porsi makan dalam mukbang sedang-sedang saja.

Namun, semakin ke sini, konten kreator mulai banyak yang melakukan mukbang ‘nekat’ demi menarik perhatian dan mendulang jumlah penonton.

Tidak jarang, konten kreator mukbang kerap menambahkan unsur sensasi yaitu melahap makanan ekstrem hingga makan dalam jumlah alias porsi yang banyak. Hal ini lantas menuai pro dan kontra.

Namun, di banding sisi pro, saat ini konten mukbang dinilai lebih menuai sisi kontra dari sisi kesehatan, baik untuk si pembuat konten kreator maupun penonton.

Bahkan, belakangan, banyak konten kreator yang harus meregang nyawa imbas melakukan mukbang ekstrem. Padahal, tanpa harus melakukan hal-hal ekstrem tersebut, konten kreator sebenarnya masih bisa menampilkan konten mukbang yang aman bagi dirinya maupun penonton.

Lantas, strategi atau tips apa yang bisa dilakukan para konten kreator tersebut agar terhindar dari bahaya mukbang? Berikut ulasannya, melansir dari berbagai sumber, Minggu (28/7/2024).

1. Membuat konten mukbang yang menarik

Daya tarik mukbang mempunyai banyak aspek, dan beberapa penonton menikmati aspek sosial dari menonton seseorang makan. Beberapa orang mungkin merasa puas saat menonton orang melahap makanan dalam jumlah besar.

Namun, sebenarnya masih banyak juga penonton yang menikmati pembawaan konten kreator saat mereview makanan yang dia santap di konten mukbang. Beberapa penonton mungkin juga menikmati rasa kebersamaan yang dapat berkembang di yang dibawakan kreator mukbang.

2. Mengonsumsi banyak serat

Tips selanjutnya adalah dengan mengonsumsi banyak buah dan sayur. Hal ini sangat perlu dilakukan agar nantinya metabolisme tubuh bisa lebih baik. Banyaknya makanan yang dilahap kreator mukbang tentu saja harus bisa dicerna dengan baik oleh tubuh.

Dengan mengonsumsi banyak buah dan sayur, maka tubuh bisa mendapatkan kandungan serat sehingga sistem pencernaan bisa menjadi lebih baik. Konten kreator mukbang juga bisa terlepas dari yang namanya sembelit setelah makan dalam jumlah banyak.

3. Banyak minum air putih

Sebagai konten kreator mukbang, mereka tentu harus dituntut untuk selalu mengonsumsi berbagai jenis makanan. Karena itu, penting bagi mereka untuk lebih rajin minum air putih. Air putih diperlukan agar nantinya makanan yang dikonsumsi bisa dicerna dengan baik. Air putih bisa membantu sistem pencernaan terjaga dengan baik.

Pasalnya, terkadang ada makanan yang susah dicerna seperti daging, ayam, dan sejenisnya. Dengan mengonsumsi air putih, maka tubuh bisa menjaga sistem pencernaan dengan lebih baik.

4. Rutin berolahraga

Tips lainnya yang harus dilakukan agar kegiatan mukbang aman bagi kesehatan adalah dengan rajin berolahraga. Rajin berolahraga sangat diperlukan agar nantinya makanan yang disantap tidak menumpuk dan menyebabkan timbunan lemak dan karbohidrat di dalam tubuh.

Tak jarang orang yang sering melakukan mukbang bertambah berat badannya karena menyantap makanan yang terlalu banyak. Jika rutin berolahraga, maka berat badan bisa terjaga.