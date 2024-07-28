Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Dorong Kampung Wisata Kayutangan Heritage Malang Go International

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |21:11 WIB
Sandiaga Dorong Kampung Wisata Kayutangan Heritage Malang <i>Go International</i>
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Avirista Midaada/Okezone.com)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, mendorong Kampung Wisata Kayutangan Heritage di Malang untuk bisa bersaing di level internasional.

Sandi berujar bahwa ada potensi bisa dikembangkan oleh Kampung Wisata Kayutangan Heritage dari sisi budaya dan produk ekonomi kreatifnya. Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Kampung Wisata Kayutangan Heritage pada Minggu (28/7/2024).

"Kita bersyukur program ADWI 2023 yang kita dorong berhasil menghasilkan desa wisata tingkat nasional. Kita akan mendorong ke tingkat internasional dengan mengikuti perlombaan se-ASEAN, termasuk di tingkat dunia," ungkap Sandi usai menghadiri kegiatan Beli Kreatif Desa Wisata (Beti Dewi).

Kampung Wisata Kayutangan Heritage(Foto: Avirista Midaada/Okezone.com)

Ia menambahkan, kedatangannya ke Kampung Heritage Kayutangan ini adalah kali kedua. Dirinya bersyukur Kampung Wisata Kayutangan Heritage yang masuk dalam salah satu program ADWI tahun lalu bisa berkembang pesat dan menjadi daya tarik baru wisatawan untuk datang ke Kota Malang.

"Sekarang jadi nomor 1 di Indonesia. Waktu dulu saya datang ke sini itu melihat ada yang spesial sekali, saya susuri sungai terus ke pasarnya sangat bersih. Saya dapat kabar gembira dari pak Wahyu (Pj. Wali Kota Malang) terpilih nomor 1 PPD (Penghargaan Pembangunan Daerah) tingkat nasional," paparnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement