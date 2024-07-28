Sandiaga Dorong Kampung Wisata Kayutangan Heritage Malang Go International

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, mendorong Kampung Wisata Kayutangan Heritage di Malang untuk bisa bersaing di level internasional.

Sandi berujar bahwa ada potensi bisa dikembangkan oleh Kampung Wisata Kayutangan Heritage dari sisi budaya dan produk ekonomi kreatifnya. Hal itu disampaikannya saat mengunjungi Kampung Wisata Kayutangan Heritage pada Minggu (28/7/2024).

"Kita bersyukur program ADWI 2023 yang kita dorong berhasil menghasilkan desa wisata tingkat nasional. Kita akan mendorong ke tingkat internasional dengan mengikuti perlombaan se-ASEAN, termasuk di tingkat dunia," ungkap Sandi usai menghadiri kegiatan Beli Kreatif Desa Wisata (Beti Dewi).

(Foto: Avirista Midaada/Okezone.com)

Ia menambahkan, kedatangannya ke Kampung Heritage Kayutangan ini adalah kali kedua. Dirinya bersyukur Kampung Wisata Kayutangan Heritage yang masuk dalam salah satu program ADWI tahun lalu bisa berkembang pesat dan menjadi daya tarik baru wisatawan untuk datang ke Kota Malang.

"Sekarang jadi nomor 1 di Indonesia. Waktu dulu saya datang ke sini itu melihat ada yang spesial sekali, saya susuri sungai terus ke pasarnya sangat bersih. Saya dapat kabar gembira dari pak Wahyu (Pj. Wali Kota Malang) terpilih nomor 1 PPD (Penghargaan Pembangunan Daerah) tingkat nasional," paparnya.