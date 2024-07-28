Sandiaga: Jatim Penyumbang Nominasi Desa Wisata Terbanyak ADWI 2024

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, Jawa Timur dan Malang jadi penyumbang desa wisata terbanyak di Indonesia. Total dari 6.016 desa yang mengikuti Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024, sebagian besar berasal dari Jawa Timur.

"Jadi Alhamdulillah Jatim penyumbang desa wisata terbanyak se-Indonesia," kata Sandi sat ditemui di kawasan wisata Kayutangan Heritage, Minggu (28/7/2024).

Menurut Sandi, dari 6.016 desa wisata yang masuk ADWI 2024, Malang menempati nomor dua terbanyak yang mengirimkan wakilnya. Bahkan dari 50 besar hasil seleksi ADWI 2024, 9 di antaranya berasal dari Malang.

"Kabupaten Malang penyumbang nomor 2 terbesar se-Indonesia. Jadi, yang terpilih dari 50 besar dari total 6.016 desa wisata dari Sabang sampai Merauke," ungkap dia.

(Foto: Avirista Midaada/Okezone.com)

Di sisi lain, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengakui potensi wisata yang melimpah di wilayah Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang sendiri terdapat beberapa desa wisata mulai dari Kecamatan Pujon, kemudian bergeser ke Malang timur mulai dari Poncokusumo, Wajak, hingga Turen.

"Apa yang disampaikan beliau memang kenyataan, kita tak hanya asupan saja. Kita lihat ke barat ada Pujon, beberapa desa wisata. Kemudian malang timur kita ada Poncokusumo, Wajak, dan beberapa desa lain itu luar biasa, termasuk Turen ada Boonpring, pernah dikunjungi beliau. Itu tingkat asia," jelasnya.

Didik mengaku jika kehadiran desa wisata mampu meningkatkan perekonomian di desa wisata tersebut. Apalagi beberapa desa wisata di kawasan Malang timur merupakan akses masuk ke kawasan wisata internasional Gunung Bromo.