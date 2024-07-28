Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga: Jatim Penyumbang Nominasi Desa Wisata Terbanyak ADWI 2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |20:59 WIB
Sandiaga: Jatim Penyumbang Nominasi Desa Wisata Terbanyak ADWI 2024
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Avirista Midaada/Okezone.com)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, Jawa Timur dan Malang jadi penyumbang desa wisata terbanyak di Indonesia. Total dari 6.016 desa yang mengikuti Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024, sebagian besar berasal dari Jawa Timur.

"Jadi Alhamdulillah Jatim penyumbang desa wisata terbanyak se-Indonesia," kata Sandi sat ditemui di kawasan wisata Kayutangan Heritage, Minggu (28/7/2024).

Menurut Sandi, dari 6.016 desa wisata yang masuk ADWI 2024, Malang menempati nomor dua terbanyak yang mengirimkan wakilnya. Bahkan dari 50 besar hasil seleksi ADWI 2024, 9 di antaranya berasal dari Malang.

"Kabupaten Malang penyumbang nomor 2 terbesar se-Indonesia. Jadi, yang terpilih dari 50 besar dari total 6.016 desa wisata dari Sabang sampai Merauke," ungkap dia.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno(Foto: Avirista Midaada/Okezone.com)

Di sisi lain, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengakui potensi wisata yang melimpah di wilayah Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang sendiri terdapat beberapa desa wisata mulai dari Kecamatan Pujon, kemudian bergeser ke Malang timur mulai dari Poncokusumo, Wajak, hingga Turen.

"Apa yang disampaikan beliau memang kenyataan, kita tak hanya asupan saja. Kita lihat ke barat ada Pujon, beberapa desa wisata. Kemudian malang timur kita ada Poncokusumo, Wajak, dan beberapa desa lain itu luar biasa, termasuk Turen ada Boonpring, pernah dikunjungi beliau. Itu tingkat asia," jelasnya.

Didik mengaku jika kehadiran desa wisata mampu meningkatkan perekonomian di desa wisata tersebut. Apalagi beberapa desa wisata di kawasan Malang timur merupakan akses masuk ke kawasan wisata internasional Gunung Bromo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement