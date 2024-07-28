Jepang Gelar Lomba Petak Umpet di Pulau Tak Berpenghuni, Tertarik Ikut?

ASOSIASI petak umpet Jepang berencana menggelar acara menarik yang diperuntukkan bagi para pemain petak umpet terbaik di negara itu guna mengasah kemampuan persembunyian dan pencarian mereka.

Kegiatan tersebut sedianya dijadwalkan pada 3 dan 4 November 2024 mendatang. Adapun lokasi yang dipilih ialah Pulau Tsumaga, sebuah pulau kecil tak berpenghuni di lepas pantai Pulau Iki yang ukurannya lebih besar di Prefektur Nagasaki.

Panitia sedang mencari 100 peserta, 90 di antaranya adalah mereka yang pandai permainan ini dan 10 sisanya adalah 'itu' (pencari) atau 'oni' dalam bahasa Jepang. Pemainnya bisa dari kalangan mahasiswa atau profesional, namun harus memiliki antusiasme seperti anak kecil bermain petak umpet.

Kegiatan ini juga sekaligus ajang untuk mengeksplorasi keindahan alam pulau terpencil sehingga bisa berkemah semalaman selepas pertandingan.

Mengutip Soranews24, berdasarkan aturan permainan berdurasi dua jam ini, saat seseorang yang menjadi 'itu' atau pencari menemukan orang yang bersembunyi, maka otomatis ia bergantian berperan menjadi 'itu'.

Nantinya akan ada hadiah bagi mereka yang paling lama bersembunyi, serta bagi mereka yang menemukan orang paling banyak. Ada sistem poin di mana 10 poin diberikan untuk setiap 10 menit seseorang tidak ditemukan.

Oni akan menerima setengah dari poin yang didapat korbannya karena bersembunyi. Jadi, jika seseorang bersembunyi selama satu jam sebelum ditemukan, maka ia mendapat 60 poin dan oni yang menemukan orang itu akan mendapat 30 poin.