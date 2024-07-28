Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Targetkan Event Pariwisata Dongkrak Kunjungan Wisatawan 20 Persen

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |08:45 WIB
Sandiaga Targetkan Event Pariwisata Dongkrak Kunjungan Wisatawan 20 Persen
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri gelaran event wisata Eksotika Bromo. Sandi mengaku optimis jika event yang mengusung tema Ruwat Rawat Segoro Gunung itu mampu mendongkrak kunjungan wisatawan lebih banyak ke Gunung Bromo.

Terlebih, Eksotika Bromo akan memberikan pengalaman spiritual melalui ekspresi budaya yang menyatu dengan keindahan alam.

"Kami mendorong biar lebih banyak event di Bromo, paling tidak sebulan bisa dua kali yang level daerah. Level nasional bisa 3 bulan sekali," kata Sandi, Sabtu, 27 Juli 2024.

Iaa berharap event wisata semcam ini mampu membuat lama tinggal wisatawan di hotel bertambah. Selain itu, dampak secara ekonomi lokal juga dipastikan mengalami peningkatan.

Eksotika Bromo(Foto: dok. Kemenparekraf)

"Sehingga lebih banyak peningkatan kualitas kunjungan, dengan penambahan lama tinggal, dan juga dampak terhadap ekonomi lokal," paparnya.

Ia menargetkan berbagai event wisata yang digelar di sejumlah destinasi, mampu mendongkrak minimal 20 persen kunjungan wisatawan. Kenaikan ini lanjut Sandi, tidak hanya di satu tempat wisata, melainkan beberapa destinasi wisata.

"Kalau kenaikan sekitar 20 persen, bukan hanya di promo tapi seluruh wilayah nusantara. Setiap ada event kenaikannya secara rata-rata selama per tahun itu sekitar 20 persen," paparnya.

 

