Punya Konsep Unik, Sandiaga: Eksotika Bromo Event Terbaik Indonesia KEN 2024

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri event wisata Eksotika Bromo yang pertama kali digelar.

Event wisata yang berlangsung pada 27-28 Juli 2024 itu menjadi salah satu kalender event nasional untuk mendatangkan wisatawan ke kawasan Gunung Bromo, khususnya ke Kabupaten Probolinggo.

Saat membuka event wisata di Lautan Pasir Gunung Bromo kemarin, Snadi menyampaikan terima kasih kepada komunitas seni, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Pemprov Jawa Timur, dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi untuk Eksotika Bromo.

“Apresiasi karena event ini telah terpilih masuk menjadi event terbaik Indonesia KEN 2024 karena memiliki keunikan konsep inovasi dan kualitas pelaksanaan,” ujarnya.

Menurutnya, melalui tema Eksotika Bromo yakni 'Ruwat Rawat Segoro Gunung', diharapkan dapat mendatangkan wisatawan lebih banyak ke Gunung Bromo. Eksotika Bromo akan memberikan pengalaman spiritual melalui ekspresi budaya yang menyatu dengan keindahan alam.

"Kami mendorong biar lebih banyak event di Bromo, paling tidak sebulan bisa dua kali yang level daerah, Level nasional bisa 3 bulan sekali," tuturnya.

Ia juga berharap adanya event wisata seperti ini mampu membuat lama tinggal wisatawan di hotel bertambah. Selain itu, dampak secara ekonomi lokal juga dipastikan mengalami peningkatan.

"Sehingga lebih banyak peningkatan kualitas kunjungan, dengan penambahan lama tinggal, dan juga dampak terhadap ekonomi lokal," ucapnya.