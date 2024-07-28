Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Promosikan Kurma Park Jadi Destinasi Wisata Halal, Sandiaga Harap Mampu Gaet Investor

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |07:36 WIB
Promosikan Kurma Park Jadi Destinasi Wisata Halal, Sandiaga Harap Mampu Gaet Investor
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pengembangan Kurma Park di Pasuruan, Jawa Timur menjadi wisata halal. Hal tersebut dinilainya potensial, terlebih kurma selama ini identik dengan tumbuhan yang jadi ikon jazirah Arab.

"Kemungkinan bisa kita kembangkan, dengan produk-produk olahan yang ada di bisa ditawarkan sebagai destinasi wisata halal," ujar Sandi saat mengunjungi Kurma Park di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Sabtu, 27 Juli 2024.

Ke depan menurut Sandi, perlu ada event-event berskala nasional dan internasional yang dilaksanakan di Kurma Park, sebagai wujud pengembangan wisata halal.

Pohon Kurma di Pasuruan(Foto: dok. Kemenparekraf)

Oleh karenanya dia berharap akan ada sarana penunjang lain yang mampu menarik wisatawan ke Kurma Park, di antaranya masjid, dari Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs).

"Kita ke depan mungkin mengajak gekraf bisa masjid dibangun, juga muslim fesyen, antara Bukit Sofa dan Marwa di sini. Dan beberapa kegiatan wisata religi juga bisa dihadirkan di sini," ungkap mantan Ketua Kadin itu.

Sandi berjanji akan membawa beberapa investor untuk bisa mengembangkan Kurma Park, dan beberapa pegiat ekonomi kreatif. Dengan kedatangannya ke Kurma Park, selain akan mempromosikan wisata ini Sandi juga berkomitmen membuat destinasi ini diminati wisatawan dan investor.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544//sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/206/3162338//merah_putih_one_for_all-Itr3_large.JPG
Ramai Dikritik, Kemenparekraf Buka Suara soal Film Animasi Merah Putih: One For All
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/57/3158686//kemenparekraf_dan_canva_menandatangani_mou_kemitraan-wsUM_large.jpeg
Gandeng Canva, Kemenparekraf Dorong Inovasi dan Majukan Ekonomi Digital Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/519/3153484//ledakan_rumah_di_pasuruan_diduga_dari_bom_ikan_korban_masih_kritis-kdWs_large.jpg
Ledakan Rumah di Pasuruan Diduga dari Bom Ikan, Korban Masih Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/65/3151551//sandiaga_uno-LVJt_large.jpg
Sandiaga Uno Larang Anaknya Ikut Beasiswa LPDP, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/519/3147803//siswa_smp_3_pasuruan_meninggal_usai_kesetrum_microphone_di_lapangan_sekolah-4Wzr_large.jpg
Siswa SMP 3 Pasuruan Meninggal Usai Kesetrum Microphone di Lapangan Sekolah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement