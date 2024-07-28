Promosikan Kurma Park Jadi Destinasi Wisata Halal, Sandiaga Harap Mampu Gaet Investor

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pengembangan Kurma Park di Pasuruan, Jawa Timur menjadi wisata halal. Hal tersebut dinilainya potensial, terlebih kurma selama ini identik dengan tumbuhan yang jadi ikon jazirah Arab.

"Kemungkinan bisa kita kembangkan, dengan produk-produk olahan yang ada di bisa ditawarkan sebagai destinasi wisata halal," ujar Sandi saat mengunjungi Kurma Park di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Sabtu, 27 Juli 2024.

Ke depan menurut Sandi, perlu ada event-event berskala nasional dan internasional yang dilaksanakan di Kurma Park, sebagai wujud pengembangan wisata halal.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Oleh karenanya dia berharap akan ada sarana penunjang lain yang mampu menarik wisatawan ke Kurma Park, di antaranya masjid, dari Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs).

"Kita ke depan mungkin mengajak gekraf bisa masjid dibangun, juga muslim fesyen, antara Bukit Sofa dan Marwa di sini. Dan beberapa kegiatan wisata religi juga bisa dihadirkan di sini," ungkap mantan Ketua Kadin itu.

Sandi berjanji akan membawa beberapa investor untuk bisa mengembangkan Kurma Park, dan beberapa pegiat ekonomi kreatif. Dengan kedatangannya ke Kurma Park, selain akan mempromosikan wisata ini Sandi juga berkomitmen membuat destinasi ini diminati wisatawan dan investor.