Masuk 50 Besar ADWI 2024, Sandiaga Puji Desa Wisata Wringinanom di Malang

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Desa Wisata Wringinanom di Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Desa Wringinanom masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Di Desa Wisata Wringinanom, yang masuk kawasan penyangga kawasan wisata Gunung Bromo ini, Sandi disambut oleh tari beskalan dan kesenian tradisional bantengan, yang merupakan seni tradisional asli Malang.

Tak hanya itu, di Desa Wisata Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, dirinya juga sempat melakukan penanaman pohon jeruk di objek wisata petik jeruk di Wisata Banyu Maro, Desa Wringinanom. Ia juga sempat diajak berkeliling desa di kawasan dataran tinggi Bromo.

(Foto: Okezone/Avirista Midaada)

"Saya diberi kesempatan melihat kebun jeruk dan saya tadi sempat melihat produk UMKM, selada air luar biasa. Keunggulan desa wisata ini adalah amenitas juga digitalisasi. Tidak akan pernah lupa saya disopirin oleh guide perempuan, berarti kesetaraan gendernya luar biasa," kata Sandi dalam kunjungannya ke Desa Wringinanom, Sabtu, 27 Juli 2024.

Menurut Sandi, ada lima kriteria yang masuk dalam penilaian ADWI 2024 yang menyebabkan Desa Wringinanom masuk 50 besar nasional, pertama dari segi daya tarik wisata, ada produk wisata dan ekonomi kreatif, amenitas yang merupakan penyediaan sarana prasarana wisata desa wisata, serta daya pendukung desa wisata.