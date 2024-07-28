Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Roadshow IAPVC 2024, Taman Safari Bogor Tegaskan Komitmen untuk Lindungi Satwa Endemik

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |12:27 WIB
Roadshow IAPVC 2024, Taman Safari Bogor Tegaskan Komitmen untuk Lindungi Satwa Endemik
Roadshow IAPVC 2024 Taman Safari Bogor. (Foto: dok Taman Safari)
A
A
A

BOGOR - Taman Safari Indonesia menggelar roadshow terakhir kompetisi foto dan video satwa International Animal Photo and Video Competition (IAPVC) 2024 di Taman Safari Bogor, Cisarua, Kabupaten Bogor, Sabtu, setelah Taman Safari Prigen dan Solo Safari.

Marcom Manager Taman Safari Bogor Danang Wibowo mengatakan, IAPVC ke-33 yang berlangsung sejak 8 Juni-25 Agustus 2024, bagian dari komitmen Taman Safari Indonesia dalam rekreasi, edukasi dan konservasi.

Menurutnya, sebagai lembaga yang berdedikasi pada pelestarian satwa liar dan pendidikan publik, Taman Safari Indonesia terus berusaha untuk menumbuhkan apresiasi yang lebih dalam terhadap alam melalui inisiatif seperti kompetisi ini.

"Taman Safari Indonesia memperkenalkan kategori baru yaitu Photo Enthusiast yang ditujukan bagi peserta berusia 10-18 tahun. Kategori ini bertujuan untuk mendorong partisipasi generasi muda dalam upaya konservasi, menanamkan kecintaan dan kepedulian terhadap satwa sejak dini," ujarnya.

Foto: dok Taman Safari
Foto: dok Taman Safari

 
Danang menjelaskan penyelenggaraan kompetisi ini sebagai upaya Taman Safari Indonesia dalam mengedukasi sekaligus menanamkan kepedulian kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam melindungi satwa serta habitatnya.

Tingkat partisipasi fotografer dan videografer di ajang IAPVC tahun lalu mencapai 5.900 peserta dan lebih dari 16.000 karya yang terdaftar. Taman Safari Indonesia menargetkan partisipasi tahun ini bisa meningkat yakni mencapai 7.000 - 8.000 peserta dan 17.000 - 20.000 karya yang didaftarkan.

Taman Safari Indonesia sangat bangga menyelenggarakan IAPVC ini sebagai komitmen kami dalam rekreasi, edukasi dan konservasi.

Sebagai lembaga yang berdedikasi pada pelestarian satwa liar dan pendidikan publik, Taman Safari Indonesia terus berusaha untuk menumbuhkan apresiasi yang lebih dalam terhadap alam melalui inisiatif seperti kompetisi ini.

Tidak lupa juga Taman Safari Indonesia memperkenalkan kategori baru yaitu "Photo Enthusiast" yang ditujukan bagi peserta berusia 10-18 tahun. Kategori ini bertujuan untuk mendorong partisipasi generasi muda dalam upaya konservasi, menanamkan kecintaan dan kepedulian terhadap satwa sejak dini. 

Foto: dok Taman Safari
Memotret satwa. (Foto: dok Taman Safari)

Kategori kompetisi terdiri dari kategori Endemic Animal untuk memamerkan keanekaragaman hayati satwa endemik Indonesia dan General untuk menampilkan berbagai jenis satwa liar dari seluruh dunia, serta kategori Sosial Media yang terbuka untuk semua kalangan, bukan hanya fotografer profesional.

