Didiet Maulana Ungkap Detail Busana Akad Nikah Susan Sameh dan Khalid Atamimi

KEBAHAGIAAN tengah dirasakan oleh Susan Sameh dan Khalid Atamimi yang resmi menikah pada pada Sabtu 27 Juli 2024. Pasangan ini melangsungkan pernikahan secara intimate di Malang, Jawa Timur dengan mengusung adat Sunda.

Melalui postingannya di Instagram, Susan membagikan foto-foto saat akad nikah. Keduanya tampil serasi memelai busana pengantin berwarna putih.

"Alhamdulilah SAH," ujar bintang film Pusaka tersebut dalam unggahannya di Instagram.

Busana akad yang dipakai Susan dan sang suami sendiri merupakan rancangan dari desainer Didiet Maulana. Hal tersebut diketahui dari keterangan postingannya. Sang desainer mengunggah beberapa momen ketika dia hadir di momen bahagia Susan.

Didiet menjelaskan dirinya tidak menyangka bisa membuatkan busana pengantin untuk Susan Sameh. Didiet Maulana mengusung konsep Romansa Flora sesuai dengan permintaan dari mempelai.