Potret Susan Sameh dalam Balutan Busana Akad Nikah Putih, Bikin Pangling

KABAR bahagia datang dari Aktris Susan Sameh. Ia resmi dipersunting oleh Khalid Atamimi. Kabar bahagia itu, diumumkan oleh sang aktris melalui unggahannya di Instagram.

"Alhamdulilah SAH," ujar bintang film Pusaka tersebut dalam unggahannya di Instagram. Dalam foto unggahannya, Susan dan Khalid terlihat semringah dalam balutan busana akad pengantin serba putih.

Usut punya usut, Susan mengenakan busana akad pernikahan rancangan dari desainer Didiet Maulana. Hal tersebut diketahui dari keterangan postingannya.

Sang desainer, Didiet Maulana juga tampak membagikan sejumlah momen ketika ia hadir di momen bahagia Susan itu. Nah, berikut beberapa potret cantik Susan Sameh dalam balutan busana akad nikahnya.

Sakral dengan nuansa putih

Susan tampak mengenakan atasan kebaya putih full payet yang dipadukan dengan bawahan kain batik dengan nuansa warna putih dan cokelat.

Begitu juga dengan Khalid yang tampak memadukan atasan beskap putih yang juga dipadukan dengan bawahan kain batik serupa.

Di potret ini, mereka tampak kompak memamerkan buku nikah usai sah menjadi sepasang suami istri.

Potret Susan dengan Didiet

Sang desainer, Didiet juga membagikan potret dirinya ketika bersama Susan yang telah tampil cantik dengan busana akad nikahnya.

Dalam potret tersebut, terlihat jelas detail kebaya akad nikah Susan yang tampak memiliki detail ekor yang agak panjang.

Makin cantik dengan sanggul khas perempuan Jawa

Selain mengenakan kebaya, Susan juga memberikan sentuhan adat Jawa pada penampilan akad nikahnya dengan gaya rambut sanggul khas perempuan Jawa.

Tak lupa, rambut sanggulnya tampak dihiasi dengan aksesoris Cunduk Mentul, yakni tusuk sanggul atau hiasan di atas kepala yang memiliki bentuk seperti bunga, serta juntaian bunga melati.

Cunduk mentul sendiri memiliki simbol mentari yang memberikan arti menyinari semesta. Biasanya dipakai untuk riasan tradisional Jawa.