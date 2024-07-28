Hari Terakhir! Dapatkan Sneakers Eksklusif di BRImo x USS Downtown Market Surabaya!

UNTUK kamu yang hobi mengoleksi sneakers, pasti ada sneakers limited edition yang jadi incaran untuk membuat koleksi kamu semakin lengkap.

Sayangnya, rata-rata harga sneakers premium relatif cukup mahal, sehingga kamu harus merogoh kocek lebih. Sneakers limited edition juga terkadang sulit untuk ditemukan terlebih lagi di Indonesia.

Jangan khawatir! Ada kabar baik untuk pecinta sneakers, karena BRImo x USS Downtown Market Surabaya mengadakan Lelang Sepatu Eksklusif yang memberikan kamu kesempatan untuk mendapatkan sneakers impian. Cepat bersiap, karena acara ini hanya diselenggarakan 26-28 Juli 2024 di Tunjungan Plaza 3 Surabaya.

Lelang sepatu ini membuka lelang 6 pasang sepatu limited edition selama tiga hari acara BRImo x USS Downtown Market Surabaya. Sayang untuk dilewatkan karena kesempatan mendapatkan sepatu eksklusif ini tidak bisa kamu dapatkan setiap hari.

Persiapkan diri kamu! Simak syarat dan ketentuan Lelang Sepatu Eksklusif ini: