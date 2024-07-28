Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Hari Terakhir! Dapatkan Sneakers Eksklusif di BRImo x USS Downtown Market Surabaya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |19:12 WIB
Hari Terakhir! Dapatkan Sneakers Eksklusif di BRImo x USS Downtown Market Surabaya!
Sepatu sneakers. (Foto: dok ist)
UNTUK kamu yang hobi mengoleksi sneakers, pasti ada sneakers limited edition yang jadi incaran untuk membuat koleksi kamu semakin lengkap.

Sayangnya, rata-rata harga sneakers premium relatif cukup mahal, sehingga kamu harus merogoh kocek lebih. Sneakers limited edition juga terkadang sulit untuk ditemukan terlebih lagi di Indonesia.

Jangan khawatir! Ada kabar baik untuk pecinta sneakers, karena BRImo x USS Downtown Market Surabaya mengadakan Lelang Sepatu Eksklusif yang memberikan kamu kesempatan untuk mendapatkan sneakers impian. Cepat bersiap, karena acara ini hanya diselenggarakan 26-28 Juli 2024 di Tunjungan Plaza 3 Surabaya.

Lelang sepatu ini membuka lelang 6 pasang sepatu limited edition selama tiga hari acara BRImo x USS Downtown Market Surabaya. Sayang untuk dilewatkan karena kesempatan mendapatkan sepatu eksklusif ini tidak bisa kamu dapatkan setiap hari.

Persiapkan diri kamu! Simak syarat dan ketentuan Lelang Sepatu Eksklusif ini:

  • Daftar lelang di Booth BRImo dengan cara buka Tabungan BRI + setor dana minimal Rp10 juta dan akan di hold s.d tanggal 31 Januari 2025
  • Peserta wajib registrasi BRImo 
  • Ikutan lelang di area Booth BRimo sesi 1 di jam 14.00 WIB dan sesi 2 di jam 20.00 WIB
  • Kriteria pemenang adalah peserta dengan komitmen setor tabungan tertinggi
  • Pemenang lelang wajib membuka installment BritAma Rencana Flexy di BRImo dengan setoran per bulan Rp500ribu dan jangka waktu 6 bulan
  • Setiap sesi akan diadakan lelang 1 pasang sneaker

      
