Tampilan Seksi Mantan Aspri Hotman Paris Astrid Angel, Pamer Kulit Mulus

ASTRID Angel merupakan mantan aspri Hotman Paris yang mencuri perhatian. Sejak beberapa waktu terakhir wajahnya kerap muncul di beberapa chanel YouTube artis.

Setelah tak lagi jadi aspri Hotman Paris, Astrid Angel disibukkan dengan kegiatan modeling. Tak hanya berwajah cantik, dia juga memiliki tampilan seksi.

Seperti pada postingan terbarunya, Astrid pose menunjukkan body golasnya yang aduhai. Penasatan seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @astridangel21.

Pakai busana merah

Potret seksi Astrid Angel tampil seksi pakai busana merah. Dia memakai halter top dipadukan dengan rok lilit yang memamerkan paha mulusnya. Ia tampil kece memakai kacamata hitam sambil pose menguncir rambut.

“Merah menyala,” kata @marcella***

Pamer body aduhai

Di foto ini Astrid seakan memamerkan bodynya yang aduhai. Selain berparas cantik, Astrid memiliki tubuh putih mulus dan langsung. Tak heran dia tampil percaya diri pose dengan gaya seperti ini.