Jadi Bridesmaids Aaliyah dan Thariq, Azizah Salsha Tenteng Tas Rp283,5 Juta

PENAMPILAN para bridesmaid di acara pernikahan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar berhasil mencuri perhatian. Salah satunya adalah Azizah Salsha.

Saat acara resepsi pernikahan, istri dari Pratama Arhan memakai baju seram berwarna hijau. Dia tampil begitu memesona dalam balutan kebaya modern.

Azizah memakai kebaya dengan desain modern. Kebaya yang ia pakai memiliki bentuk leher lebar yang memberi kesan seksi namun tetap sopan.

Kebaya yang ia pakai ini memiliki detail payet dengan sentuhan warna emas. Ia memadukan outfitnya dengan kain songket dengan belahan tinggi.

Acara resepsi yang digelar malam hari ini, Azizah memilih menggunakan makeup dengan nuansa bold. Sementara itu rambutnya terlihat simple dengan model sanggul.