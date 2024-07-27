Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenali Dampak Jangka Panjang dan Pendek Mukbang bagi Kesehatan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |06:00 WIB
Kenali Dampak Jangka Panjang dan Pendek Mukbang bagi Kesehatan
Bahaya mukbang bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MUKBANG menjadi fenomena di Korea Selatan yang menyebar di seluruh dunia. Konten mukbang memperlihatkan seseorang membuat siaran live streaming sambil makan dan berinteraksi dengan penonton.

Salah satu yang menarik dari mukbang adalah jumlah makanan yang dikonsumsi dalam porsi besar. Para mukbanger ini makan berbagai macam hidangan, mulai dari makanan cepat saji, makanan laut, dan makanan yang sangat pedas.

Namun mukbang ini ternyata berdampak buruk bagi kesehatan lho. Sudah ditemui juga beberapa kasus mukbanger yang meninggal dunia setelah mukbang. Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (27/7/2024) ada beberapa dampak jangka pendek dan jangka panjang ketika melakukan mukbang. Berikut ulasannya.

Dampak jangka pendek

