10 Fakta Menarik Sungai Seine, Lokasi Pembukaan Olimpiade Paris 2024

10 FAKTA menarik Sungai Seine, lokasi pembukaan Olimpiade Paris 2024 menarik untuk dikupas. Sungai Seine menjadi lokasi upacara pembukaan (opening ceremony) Olimpiade edisi tahun ini yang berlangsung di Kota Paris, Prancis.

Sungai yang mengalir melalui jantung Kota Paris ini tidak hanya merupakan jalur air penting namun juga simbol romansa, sejarah, dan budaya.

Ia telah menjadi saksi cerita selama berabad-abad, menjadi latar belakang banyak karya seni, sastra, dan film. Dari sumbernya di Burgundy hingga muaranya di Selat Inggris. Sungai Seine memiliki sejarah yang kaya dan memesona yang terus memikat penduduk lokal maupun pelancong.

Sungai Seine sendiri membentang sekitar 483 mil atau 777 kilometer dari sumbernya dekat Dijon di timur laut Prancis hingga muaranya di Selat Inggris di Normandia.

Pada artikel kali ini Okezone akan mengulas 10 fakta menarik tentang Sungai Seine yang diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan Anda mengenai jalur air ikonik ini.

Dari landmark dan jembatannya yang terkenal hingga perannya yang penting dalam Revolusi Prancis, Sungai Seine menyimpan rahasia dan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Berikut ulasannya sebagaimana melansir facts.net.

1. Mengalir melalui jantung Kota Paris

Dengan jembatan ikonik dan pemandangan indahnya, Sungai Seine adalah bagian penting dari pesona dan karakter ibu kota Prancis.

(Foto: Pexels/Josh Withers)

2. Situs Warisan Dunia UNESCO

Diakui karena signifikansi sejarah dan nilai budayanya, Sungai Seine dan tepiannya telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

3. Sungai terpanjang kedua di Prancis.

Membentang sepanjang 770 kilometer, Sungai Seine panjangnya hanya dilampaui oleh Sungai Loire di Prancis.

4. Menginspirasi banyak pelukis terkenal

Seniman seperti Claude Monet dan Henri Matisse terpikat oleh keindahan Sungai Seine dan sering menggambarkannya dalam karya agung mereka.

5. Rumah bagi banyak landmark ikonik

Dari Menara Eiffel hingga Museum Louvre, banyak landmark terkenal yang terletak di sepanjang tepi Sungai Seine, menjadikannya tujuan wisata populer.