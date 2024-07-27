Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hadiri International Islamic Expo 2024, Sandiaga Dorong Pengembangan Wisata Halal Indonesia

Rizka Diputra , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |16:05 WIB
Hadiri International Islamic Expo 2024, Sandiaga Dorong Pengembangan Wisata Halal Indonesia
Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri International Islamic Expo 2024 di Jakarta.

Sandi mengatakan, Kemenparekraf mendukung kelancaran acara yang menjadi wadah bagi berkumpulnya para pelaku bisnis travel umrah dan haji serta berpotensi meningkatkan industri pariwisata halal di Indonesia.

Menurut Sandi, berdasarkan laporan Global Muslim Travel Index 2023 diperkirakan ada peningkatan mencapai 2,3 juta wisatawan Muslim hingga tahun 2030.

Acara yang diawali dengan pertunjukan tarian tradisional itu dihadiri perwakilan dari berbagai negara muslim seperti Saudi Arabia, Oman, Tunisia, Maroko, dan Uni Emirat Arab. Acara tersebut diharapkan mampu meningkatkan performa industri halal yang berhubungan dengan produk dan layanan perjalanan wisata halal yang meliputi berbagai sektor industri.

"Kita berharap bisa menjadi destinasi wisata halal terbaik di dunia dan memiliki daya tarik destinasi, apalagi ada permintaan produk kreatif Indonesia dari Saudi Arabia yang ini akan mendorong sektor kerajinan, fesyen, dan kuliner bisa semakin berkembang di level internasional,” ungkap Sandi dalam acara Gala Dinner International Islamic Expo 2024 di Jakarta Convention Center, Jumat, 26 Juli 2024, mengutip siaran pers Kemenparekraf.

Mantan Wagub DKI Jakarta itu juga berharap event pariwisata berbasis industri halal untuk menjadi ruang dan peluang bagi pelaku industri kreatif memasarkan produknya.

 

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
