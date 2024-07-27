Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Olimpiade Paris 2024 Baru Dibuka, Pekerja Hotel Malah Mogok Kerja

Rizka Diputra , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |12:48 WIB
Olimpiade Paris 2024 Baru Dibuka, Pekerja Hotel Malah Mogok Kerja
Ilustrasi pekerja hotel (Foto: Pexels)
A
A
A

PEMBUKAAN Olimpiade Paris 2024 diwarnai aksi mogok para pekerja hotel mewah yang menampung delegasi Komite Olimpiade Internasional. Mereka bahkan mulai mogok kerja satu hari sebelum upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024.

Staf di Hotel du Collectionneur melakukan pemogokan setelah mengklaim mereka belum menerima kenaikan gaji selama tujuh tahun yang terdiri atas koki, pelayan, dan staf teknis. Mereka melakukan protes selama dua jam pada Kamis pagi.

Sebuah video yang diposting oleh Union Départementale CGT Paris (UD CGT), sebuah serikat pekerja yang mewakili para pekerja, menunjukkan staf hotel berbaris di koridor, dengan beberapa orang memegang tanda bertuliskan 'Hotel mewah, upah miskin' dan 'Kembalikan tunjangan sosial kami'.

CGT mengklaim bahwa Komite Olimpiade Internasional membayar hotel tersebut sekitar 18 juta pound untuk penggunaan eksklusif selama Olimpiade. 

Di sisi lain para staf hotel menuntut kenaikan gaji, namun negosiasi terakhir gagal sehari sebelumnya. CGT menuding tidak ada perbaikan pada situasi keuangan staf hotel meski faktanya sekitar 8 juta pound dividen telah dibayarkan kepada pemegang saham hotel tahun ini.

Mengutip The Independent, laporan menunjukkan bahwa tawaran kenaikan gaji sebesar dua persen ditolak, yang menyebabkan terjadinya pemogokan pada Kamis. Salah satu tuntutan utama staf hotel ialah penambahan gaji ke-13 yang pada dasarnya adalah bonus, yang dibayarkan pada Desember.

 

Halaman:
1 2
      
