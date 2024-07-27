Ngamuk ke Demonstran Pro Palestina di Jepang, Turis Israel Dirujak Warganet

SEKELOMPOK turis asal Israel menuai kecaman publik lantaran bikin keributan di pinggir jalanan Kota Tokyo, Jepang. Mereka mengamuk sambil berteriak-teriak ke arah para demonstran pro-Palestina.

Aksi unjuk rasa warga Tokyo tersebut digelar sebagai bentuk protes atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer zionis terhadap penduduk Palestina.

Dalam video yang diunggah akun X @incontextmedia, terlihat tiga orang turis Israel sedang marah-marah di pinggir jalan. Salah seorang turis wanita berbaju hitam menghampiri pendemo sambil berteriak-teriak memaki mereka.

Kemudian turis pria berbaju merah juga ikut memarahi pendemo tersebut. Bahkan ia menyamakan para pendemo dengan kelompok Nazi.

(Foto: X/@incontextmedia)

"Turis-turis Israel di Tokyo menyerang unjuk rasa pro Palestina di Tokyo yang menyebut para pengunjuk rasa Jepang sebagai 'Nazi' dan mengharapkan celaka bagi keluarga mereka," tulis keterangan video.

Aksi kawanan turis Israel ini sontak mengundang banyak hujatan dari warganet. Banyak dari mereka yang menganggap Israel sebagai bangsa yang tidak tahu diri.

"Bayangkan menjadi tamu di negara orang dan mencaci-maki penduduknya dalam aksi damai. Semakin hari semakin kuat, Palestina akan merdeka," tulis pemilik akun @JenniferBo****