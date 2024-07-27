Nabung di BRImo Bisa Dapat Sneakers Eksklusif, Ini Caranya!

PENGGEMAR sneakers di Surabaya merapat!

Event tahunan yang digelar spesial bagi pecinta sneakers dan streetwear, USS Downtown Market, hadir kembali di Tunjungan Plaza 3, Surabaya, pada 26-28 Juli 2024.

Tak hanya menghadirkan sneakers dari berbagai merk terkenal, kamu juga bisa ikut ragam aktivitas menarik, mulai dari lelang hingga raffle untuk mendapatkan sneakers eksklusif dan limited edition.

Menariknya lagi, USS Downtown Market di Surabaya kembali bekerja sama dengan BRI melalui BRImo untuk menghadirkan penawaran-penawaran spesial. Jadi untuk kamu nasabah BRI, berikut ini promo yang bisa didapatkan selama event BRImo X USS Downtown Market Surabaya!

1. E-voucher Rp 100 Ribu