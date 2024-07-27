Advertisement
WOMEN

Meriahkan HUT ke-79 RI, Lippo Mall Kemang Gandeng Ratusan Pelaku UMKM

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |08:36 WIB
Meriahkan HUT ke-79 RI, Lippo Mall Kemang Gandeng Ratusan Pelaku UMKM
Lippo Mall Kemang gandeng ratusan pelaku UMKM. (Foto: dok Lippo Mall Kemang)
MENJELANG Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lippo Mall Kemang menggelar serangkaian pameran UMKM yang merupakan hasil kolaborasi dengan ratusan pelaku usaha. Kegiatan ini merupakan lanjutan program Lippo Malls Indonesia yang bertajuk Bangkit Bersama untuk Indonesia.

Diawali dengan acara Market & Museum Bazaar yang akan dimulai pada 25-28 Juli 2024 dan berlokasi di atrium utama Lippo Mall Kemang hingga area outdoor Avenue of The Stars. Diikuti lebih dari 150 pelaku usaha dari kategori fashion, aksesoris, handycraft, hingga aneka makanan dan minuman.

Pada pameran ini pengunjung disuguhkan beragam promo menarik seperti cashback maksimal Rp25.000 untuk produk retail dan Rp15.000 untuk produk F&B setiap pembelian selama pameran berlangsung.

Pameran UMKM berlanjut di minggu berikutnya dalam acara Pesona Nusantara. Acara ini digelar selama tiga pekan pada periode 1-18 Agustus 2024 dan berlokasi di atrium utama Lippo Mall Kemang.

Pengunjung akan diajak bernostalgia melalui tampilan dekorasi Kapal Pinisi yang megah seperti berada di Pelabuhan Sunda Kelapa tempo dulu.

