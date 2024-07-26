Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Parenting Tegas ala Zaskia Adya Mecca, Ajarkan Anak Wajib Bersihkan Piring Sendiri

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |10:18 WIB
Parenting Tegas ala Zaskia Adya Mecca, Ajarkan Anak Wajib Bersihkan Piring Sendiri
Parenting Tegas ala Zaskia Adya Mecca (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
A
A
A

ZASKIA Adya Mecca mengaku bahwa ia adalah orang yang SANGAT mementingkan kebersihan di kesehariannya. Bahkan ia, mengakui bahwa dirinya mengidap OCD (Obsessive Compulsive Disorder) atau gangguan mental yang mendorong penderitanya melakukan sesuatu secara berulang-ulang.

Salah satu dampak positifnya,  rumahnya pun selalu bersih dan rapih. Sebab Kia-begitu ia akrab disapa, mengungkap dirinya selalu merasa gelisah jika rumahnya kotor. Bahkan peralatan kecil seperti piring atau gelas kotor pun harus segera ia bersihkan. 

"Jadi aku itu tipe orang yang sangat bersih banget gitu. Bahkan kalau ada tamu datang ke rumah,  biar abis kusuguhkan makanan atau minum, aku bisa duduk atau berdiri di samping dia dan gelisah, karena pengen buru-buru bersihin piring sama gelas kotornya," tutur Kia  kala ditemui MNC Portal di acara peluncuran Sunlight Biocare Nature, di Senayan Park, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Foto: Instagram @zaskiaadyamecca
Foto: Instagram @zaskiaadyamecca

"Pokoknya emang kebersihan tuh aku kayak penting banget itu nomor satu banget," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
