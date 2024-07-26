Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tampilan Menawan Mahalini Raharja Jadi Bridesmaid Aaliyah Massaid, Cantik Pol

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |22:16 WIB
Tampilan Menawan Mahalini Raharja Jadi Bridesmaid Aaliyah Massaid, Cantik Pol
Mahalini Hadiri Pernikahan Thariq dan Aaliyah, (Foto: Instagram)
A
A
A

MAHALINI Raharja didapuk menjadi bridesmaid pernikahan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar. Di acara resepsi itu, dia tampil anggun dalam balutan kebaya berwarna hijau.

Melalui Instagram Story, Mahalini membagikan beberapa fotonya saat menjadi bridesmaid. Parasnya terlihat cantik dan memesona.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @mahaliniraharja. 

Tampil dengan makeup tebal

Mahalini

Potret cantik Mahalini saat menjadi bridesmaid. Dia memakai kebaya model kemben dengan aksesori berwarna emas di bagian dada. Mahalini begitu cantik dengan makeup tebal bernuansa pink. Sementara itu rambutnya disanggul modern. Dia juga menambahkan beberapa aksesori khas Bali berwarna emas.

Foto bareng Azizah Salsha

Mahalini

Kebersamaan Mahalini sebelum acara resepsi. Dia terlihat memakai kebaya model kemben dengan sentuhan nuansa Bali. Dia juga menambahkan aksen manset dari kebaya tersebut. Kebaya tersebut dipadukan dengan kain songket dan high heels.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/612/3173224/sule-ZDef_large.jpg
5 Artis yang Dekat dengan Mertua, Ada Sule-Mahalini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/611/3157488/mahalini-Bu4e_large.jpg
4 Potret Modis Mahalini Main Padel, Menyala Hot Mom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152710/5_potret_modis_mahalini_liburan_di_singapura_tenteng_tas_nyaris_seharga_rumah-ISZr_large.jpg
5 Potret Modis Mahalini Liburan di Singapura, Tenteng Tas Nyaris Seharga Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/612/3149123/intip_4_potret_outfit_mahalini_di_ngunduh_mantu_al_ghazali_dan_alyssa_daguise-onDT_large.jpg
Merah Menyala! Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/612/3139748/4_potret_mahalini_mirror_selfie_moms_yang_bikin_pangling-yc6T_large.jpg
4 Potret Mahalini Mirror Selfie, Moms yang Bikin Pangling!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135693/5_potret_mahalini_pasca_melahirkan_yang_bikin_netizen_salfok_body_goals_bikin_iri_kaum_hawa-zKot_large.jpg
5 Potret Mahalini Pasca-Melahirkan yang Bikin Netizen Salfok, Body Goals Bikin Iri Kaum Hawa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement