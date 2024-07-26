Tampilan Menawan Mahalini Raharja Jadi Bridesmaid Aaliyah Massaid, Cantik Pol

MAHALINI Raharja didapuk menjadi bridesmaid pernikahan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar. Di acara resepsi itu, dia tampil anggun dalam balutan kebaya berwarna hijau.

Melalui Instagram Story, Mahalini membagikan beberapa fotonya saat menjadi bridesmaid. Parasnya terlihat cantik dan memesona.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @mahaliniraharja.

Tampil dengan makeup tebal

Potret cantik Mahalini saat menjadi bridesmaid. Dia memakai kebaya model kemben dengan aksesori berwarna emas di bagian dada. Mahalini begitu cantik dengan makeup tebal bernuansa pink. Sementara itu rambutnya disanggul modern. Dia juga menambahkan beberapa aksesori khas Bali berwarna emas.

Foto bareng Azizah Salsha

Kebersamaan Mahalini sebelum acara resepsi. Dia terlihat memakai kebaya model kemben dengan sentuhan nuansa Bali. Dia juga menambahkan aksen manset dari kebaya tersebut. Kebaya tersebut dipadukan dengan kain songket dan high heels.