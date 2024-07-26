40 Quotes People Come and Go, Lengkap dengan Artinya

40 Quotes People Come and Go, Lengkap dengan Artinya akan diuraikan melalui artikel ini. Mengingat tak jarang, dalam kehidupan atau interaksi sosial sehari-hari banyak orang menggunakan quote dalam bahasa Inggris.

Nah, quote people come and go jadi salah satu yang paling mudah diingat dan sering digunakan. Ini merupakan kalimat yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang datang dan pergi dalam hidup seseorang. Pertemuan dan perpisahan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup.

Terkadang, kita harus menerima kenyataan bahwa orang-orang yang pernah menjadi bagian dari hidup kita, suatu saat akan pergi. Berikut ini adalah 50 kutipan tentang People Come and Go lengkap dengan artinya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Minggu (28/7/2024)

1. People will come and go, but the memories will remain. Artinya, orang-orang akan datang dan pergi, tetapi kenangan akan tetap ada.

2. The ones that leave, make room for the ones that belong. Berarti, orang-orang yang pergi, membuat ruang untuk orang-orang yang memang seharusnya ada.

3. It's okay to let go of people who are no longer serving your highest good. Artinya, tidak apa-apa untuk melepaskan orang-orang yang tidak lagi membawa kebaikan dalam hidupmu.

4. People come and go in your life, but the right ones will always stay. Berarti, orang-orang datang dan pergi dalam hidupmu, tetapi yang tepat akan selalu tinggal.

5. Don't cry because it's over, smile because it happened. Artinya, jangan menangis karena itu telah berakhir, tersenyumlah karena itu pernah terjadi.

40 Quotes People Come and Go, Lengkap dengan Artinya (Foto: Freepik)

6. Some people come into your life just to teach you how to let go. Berarti, beberapa orang datang ke dalam hidupmu hanya untuk mengajarkanmu cara melepaskan.

7. People come and go, but memories last forever. Artinya, orang-orang datang dan pergi, tetapi kenangan akan tetap selamanya.

8. The ones who stay are the ones who care. Berarti, mereka yang bertahan atau tinggal adalah mereka yang peduli.

9. Some people are meant to stay in your heart, not in your life. Artinya, ada orang yang seharusnya tetap berada di hatimu, bukan dalam hidupmu.

10. Friends come and go like waves of the sea, but the true ones stay, like an anchor. Berarti, Teman datang dan pergi seperti ombak di laut, tetapi teman sejati tetap ada, seperti jangkar.