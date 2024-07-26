20 Bahasa Gaul Gen Alpha, Cek di Sini!

20 Bahasa Gaul Gen Alpha, yang ingin Anda ketahui bisa dibaca di sini. Semoga menjadi informasi bermanfaat, untuk membantu berkomunikasi dan bersosialisasi sehari-hari dengan anak-anak generasi Alpha.

Gen Alpha, generasi yang lahir di awal tahun 2010-an sampai pertengahan tahun 2020-an, adalah generasi pertama yang sudah akrab dengan teknologi sejak lahir. Mereka tumbuh di era yang penuh dengan gadget, internet, dan kecerdasan buatan alias AI.

Sebagai penerus Gen Z yang sudah terbiasa dengan teknologi sejak kecil, Gen Alpha punya bahasa gaul yang unik dan terus berubah-ubah. Bahasa gaul mereka ini sering kali terpengaruh oleh meme, streamer, hingga video game.

Lantas, apa saja bahasa gaul yang Generasi Alpha pakai? Simak dua puluh ulasannya berikut ini, sebagaimana telah diwarta dari berbagai sumber, Minggu (28/7/2024)

20 Bahasa Gaul Gen Alpha

1. Rizz: Merujuk pada pesona, karisma atau daya tarik seseorang yang membuatnya mudah mendapatkan perhatian orang lain.

2. Gyatt: Singkatan dari "Goddamn", sering digunakan untuk mengekspresikan kekaguman, kegembiraan, keterkejutan, atau ketertarikan terhadap sesuatu.

3. Skibidi: Awalnya berasal dari meme, kini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang aneh, tidak masuk akal, atau sesuatu yang berkonotasi negatif.

4. Sigma: Merupakan simbol status, menandakan seseorang yang mandiri, populer, keren, dan tidak mengikuti tren.

5. Ate: Singkatan dari "amazing" atau "great", digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang keren atau luar biasa. Biasanya untuk memuji seseorang.