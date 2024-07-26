Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

20 Bahasa Gaul Gen Alpha, Cek di Sini!

Dita Pramesti , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |20:00 WIB
20 Bahasa Gaul Gen Alpha, Cek di Sini!
20 Bahasa Gaul Gen Alpha, Cek di Sini! (Foto: Freepik)
A
A
A

20 Bahasa Gaul Gen Alpha, yang ingin Anda ketahui bisa dibaca di sini. Semoga menjadi informasi bermanfaat, untuk membantu berkomunikasi dan bersosialisasi sehari-hari dengan anak-anak generasi Alpha.

Gen Alpha, generasi yang lahir di awal tahun 2010-an sampai pertengahan tahun 2020-an, adalah generasi pertama yang sudah akrab dengan teknologi sejak lahir. Mereka tumbuh di era yang penuh dengan gadget, internet, dan kecerdasan buatan alias AI.

Sebagai penerus Gen Z yang sudah terbiasa dengan teknologi sejak kecil, Gen Alpha punya bahasa gaul yang unik dan terus berubah-ubah. Bahasa gaul mereka ini sering kali terpengaruh oleh meme, streamer, hingga video game.

Lantas, apa saja bahasa gaul yang Generasi Alpha pakai? Simak dua puluh ulasannya berikut ini, sebagaimana telah diwarta dari berbagai sumber, Minggu (28/7/2024)

20 Bahasa Gaul Gen Alpha

1. Rizz: Merujuk pada pesona, karisma atau daya tarik seseorang yang membuatnya mudah mendapatkan perhatian orang lain.

2. Gyatt: Singkatan dari "Goddamn", sering digunakan untuk mengekspresikan kekaguman, kegembiraan, keterkejutan, atau ketertarikan terhadap sesuatu.

3. Skibidi: Awalnya berasal dari meme, kini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang aneh, tidak masuk akal, atau sesuatu yang berkonotasi negatif.

4. Sigma: Merupakan simbol status, menandakan seseorang yang mandiri, populer, keren, dan tidak mengikuti tren.

5. Ate: Singkatan dari "amazing" atau "great", digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang keren atau luar biasa. Biasanya untuk memuji seseorang.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/624/3180798//bahasa-MebA_large.jpg
5 Bahasa Asing yang Paling Dibutuhkan di Dunia Kerja Saat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/624/3180754//buku-fS2j_large.jpg
Daftar 15 Kata Bahasa Indonesia yang Mirip Bahasa Portugis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/629/3179549//dr_tirta-7KMO_large.jpg
Orangtua yang Punya Anak Gen Alpa, dr Tirta Ungkap Rahasia Konsep Anak Copy Paste 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/624/3168065//buku-Vw2j_large.jpg
4 Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa Singkat yang Mudah Dipahami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/612/3156434//tiktok-d7Lt_large.jpg
Ternyata Ini Arti Skibidi, Sigma dan Rizz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/612/3155971//tiktok-CES9_large.jpg
Ternyata Ini Arti Yapping yang Viral di TikTok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement