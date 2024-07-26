5 Momen Mesra Resepsi Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah, Gandeng Erat hingga Cium Tanggan di Panggung

EKSPRESI bahagia bercampur gugup terpancar dari raut wajah Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid saat momen resepsi pernikahan mereka yang digelar di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta.

Meski telah melewati proses akad nikah di pagi harinya, namun keduanya tak bisa menyembunyikan perasaan gugup ketika berjalan bersama-sama menuju pelaminan di momen resepsi pernikahan.

Nah, berikut beberapa potret gugup Aaliyah dan Thariq saat berjalan menuju pelaminan di momen resepsi pernikahan mereka yang kental dengan nuansa adat Minang.

Momen Thariq gandeng erat tangan Aaliyah

Di beberapa momen, raut wajah Aaliyah tampak tegang. Begitu juga dengan Thariq. Namun, Thariq lantas berusaha membuat Aaliyah rileks dengan terus menggenggam tangan wanita yang telah menjadi istrinya itu.

Momen Thariq tak henti menatap Aaliyah

Meski keduanya tampak tak bisa menyembunyikan perasaan tegang, namun Thariq tak henti melempar pandangan penuh cintanya ke arah Aaliyah. Sehingga, sang istri tampak ikut melempar ekspresi senyum manisnya.

Momen tegang saat melakukan upacara adat Minang

Momen Thariq dan Aaliyah saat berjalan menuju pelaminan diiringi dengan upacara dan tarian adat Minang. Di salah satu momen, keduanya tampak dihampiri oleh para penari. Meski tampak tegang, namun keduanya kembali mencairkan suasana dengan ekspresi senyum mereka.