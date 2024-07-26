Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Plot Twist Itu Apa? Ini Pengertiannya dalam Bahasa Gaul

Dita Pramesti , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |12:00 WIB
Plot Twist Itu Apa? Ini Pengertiannya dalam Bahasa Gaul (Foto: Freepik)
A
A
A

PLOT Twist Itu Apa? Ini Pengertiannya dalam Bahasa Gaul, menarik untuk dibahas karena kalimat bahasa Inggris satu ini semakin banyak dipakai dalam percakapan sehari-hari.

Bagi pengguna aktif media sosial, istilah plot twist sudah begitu familiar.  Kata ini sering ditemui, terutama pada caption atau keterangan meme, hingga komentar di berbagai platform seperti Instagram, Twitter (X), dan TikTok.

Lantas, apa sebenarnya pengertian dari plot twist dalam bahasa gaul?

Secara umum, plot twist merupakan istilah yang berasal dari dunia penulisan atau perfilman. Dalam artian harfiah, plot berarti alur cerita, sedangkan twist artinya melintir atau pun berputar.

Plot Twist Itu Apa? Ini Pengertiannya dalam Bahasa Gaul (Foto: Freepik)
Plot Twist Itu Apa? Ini Pengertiannya dalam Bahasa Gaul (Foto: Freepik)

Jadi, plot twist bisa diartikan sebagai perubahan arah cerita yang tidak terduga dan mengejutkan. Hal ini biasanya digunakan untuk membuat cerita lebih menarik dan menjaga ketertarikan penonton atau pembaca.

Dalam bahasa gaul, istilah plot twist sering digunakan pada akun-akun komedi ataupun sebuah meme. Kata ini menggambarkan sebuah kejadian atau situasi yang tiba-tiba muncul dan mengubah seluruh persepsi kita tentang sesuatu.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
