OOTD Syifa Hadju ala Taylor Swift, Tampil Glamlook dengan Rok Pendek

SYIFA Hadju salah satu artis yang penampilannya selalu menjadi sorotan. Selian jago berakting, juga memiliki gaya outfit yang stylish.

Salah satunya gaya outfit Syifa saat nonton konser. Beberapa waktu lalu dia nonton konser Taylor Swift di Singpura. Syifa pun menunjukkan outfitnya dengan tema glamour look alias glamlook.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @syifahadju.

Tampil elegan



Potret Syifa Hadju saat nonton konser Taylor Swift bertajuk Eras Tour. Syifa mengambil tema glamlook. Dia memakai mini dress bling-bling warna silver dipadukan dengan blazer panjang warna putih.

Syifa Hadju menambahkan high boots dan shoulder bag warna silver. Gayanya memukau.

Pamer kaki jenjang



Syifa Hadju begitu memesona dalam balutan busana tersebut. Dia pose berdiri sambil melipat kaki. Gayanya ini memamerkan kakinya yang jenjang. Tak lupa dia pose dengan ekspresi wajah duckface.

“Cantik amat,” sambung @rizky***