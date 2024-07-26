Viral Potret Emak-emak di Tegal Ikut Lomba Menangis, Netizen: Ingat Kelakuan Suami

BERBAGAI jenis lomba menarik dan seru biasanya kerap digelar menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang dirayakan meriah setiap tanggal 17 Agustus di setiap tahunnya

Biasanya, lomba yang sering dijumpai mulai dari lomba makan kerupuk, lomba lari, lomba panjat pinang, lomba tarik tambang, hingga lomba balap karung.

Namun, baru-baru ini justru muncul dan viral lomba unik, anti mainstream yang digelar di daerah Tegal, Jawa Tengah, tepatnya di gelaran acara yang dihelat di Taman Bermain Purbawahana.

Bagaimana tak menarik? Pasalnya alih-alih mengadakan lomba makan kerupuk, ataup un lomba balap karung, panitia acara justru menggelar lomba menangis, dan memilih aksi menangis mengeluarkan air mata yang paling natural sebagai pemenangnya.

Lomba nangis di Tegal (Foto: Instagram @undercover.id)

Peserta lomba tersebut mayoritas diikuti oleh sejumlah emak-emak, alias ibu-ibi. Momen lomba nangis tersebut tampak terekam dalam video yang diunggah di akun Instagram @undercover.id.