HOME WOMEN LIFE

Inara Rusli hingga Ivan Gunawan Bakal Unjuk Gigi di MUFFEST 2024

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |16:24 WIB
Inara Rusli hingga Ivan Gunawan Bakal Unjuk Gigi di MUFFEST 2024
Trunk show MUFFEST 2024. (Foto: MNC)
PERHELATAN Muslim Fashion Festival (MUFFEST)+ yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta, akan menghadirkan karya modest fashion dari sederet desainer ternama Tanah Air. Sebelum perhelatan akbarnya pada tanggal 8-11 Agustus 2024 mendatang, Indonesian Fashion Chamber (IFC) bersinergi dengan Gemalindo Kreasi Indonesia baru-baru ini menggelar Kick-off MUFFEST+ 2024 di Bali Coffee Club, Jakarta. 

Kick-off MUFFEST+ 2024 itu menghadirkan sebuah trunk show yang menampilkan masing-masing koleksi dari perwakilan desainer dan brand yang akan berpartisipasi dalam MUFFEST+ 2024. Mulai dari Lisa Fitria, KAYO by Fey Kayo, BT Batik Trusmi, Level Up, Inara Rusli, SHI by Shireen Sungkar, Monika Jufry, Nada Puspita, hingga Pelangi Asmara. 

Ada juga koleksi dari desainer Kursien Karzai, Althafunissa, Hannie Hananto, Sofie, Kami., Zaskia Sungkar, Rosie Rahmadi, Irmasari Joedawinata, Khanaan, Ayu Dyah Andari, Rya Baraba, dan Ivan Gunawan Prive.

Peragaan Busana Menyambut MUFFEST+ 2024

Selain itu, melanjutkan pencanangannya tahun lalu, MUFFEST+ juga sebagai salah satu kegiatan Road to IN2MF 2024 akan kembali menampilkan koleksi karya anggota Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia dan UMKM binaan Bank Indonesia sebagai perwakilan partisipan dari event IN2MF 2024 mendatang. 

IN2MF dan program IKRA merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem modest fashion secara end to end, khususnya dalam mendorong akses pasar dan memperkuat kapasitas pelaku usaha serta akses terhadap pembiayaan.

MUFFEST+ tahun ini juga kembali menggandeng Wardah sebagai Official Makeup and Skincare. Tak hanya akan menampilkan tren makeup kekinian yang relate dengan kaum Gen Z hingga milenial, nantinya brand makeup satu ini turut menampilkan tren skincare yang tak kalah digandrungi oleh kaum hawa. 

Muffest 2024

“Selama 9 tahun Wardah mendukung konsistensi dan komitmen MUFFEST+ dalam menciptakan sustainablity. Tahun ini Wardah sebagai Offical Make up and Skincarekarena perlu mengedukasi bahwa kulit yang sehat dan terawat menjadi investasi penting sebelum menggunakan make up agar long lasting dan terlihat flawless,” tutur Wahidah Oktavia, Senior Public Relations Wardah Beauty, saat jumpa pers di Bali Coffee Club, Jakarta, baru- baru ini.

“Tidak hanya trend make up, tapi diperlukan juga trend skincare, karena perawatan bagian dari keberlanjutan,” imbuhnya. 

Sebagai informasi, pergelaran salah satu fesyen modesttahunan terbesar di Indonesia ini membawa sesuatu yang berbeda di penyelenggaraan tahun ke sembilannya. 

 

1 2
      
