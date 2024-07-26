MUFFEST Ke-19 Akan Digelar di Istora Senayan, Usung Tema Flying to the Global Market

PERHELATAN Muslim Fashion Festival (MUFFEST)+ akan kembali menyapa para pecinta industri mode Tanah Air, pada tanggal 8-11 Agustus 2024 mendatang, di Istora Senayan Jakarta. Pergelaran salah satu fesyen modest tahunan terbesar di Indonesia ini membawa sesuatu yang berbeda di penyelenggaraan tahun ke sembilannya.

Seperti diketahui, MUFFEST+ merupakan event pameran dagang dan fashion show yang menyoroti keragaman budaya dan kreativitas dari produk fashion modest dan gaya hidup halal di Indonesia. Dengan mengedepankan inovasi bisnis, teknologi, dan trend fesyen, MUFFEST+ telah menjadi lokomotif penggerak perkembangan industri fesyen modest.

Selain itu, juga menjadi perwujudan dari cita-cita Indonesia sebagai pusat fesyen modest dunia, dan etalase kemajuan serta keberagaman fesyen Indonesia. Lantas, apa ya perbedaan perhelatan MUFFEST+ tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya?

National Chair Indonesian Fashion Chamber (IFC), Lenny Agustin mengatakan, tahun ini, Indonesian Fashion Chamber (IFC) menyelenggarakan MUFFEST+ bersinergi dengan Gemalindo Kreasi Indonesia yang mengusung tema “Flying to the Global Market”.

Sesuai tema yang diusung, gelaran MUFFEST+ siap menjadi salah satu landasan untuk memproklamirkan fesyen modest Indonesia sebagai trendsetter di pasar lokal, nasional, maupun internasional, dan Indonesia sebagai pusat fesyen modest dunia.

“Di tahun kesembilan pelaksanaannya ini, MUFFEST+ diharapkan dapat semakin memperkuat peran dalam memasarkan fesyen modest Indonesia ke pasar global. MUFFEST+ telah membersamai brand-brand fesyen modest di tanah air yang bertumbuh menjadi luar biasa sampai ke internasional,” ujar Lenny, saat jumpa pers, yang digelar di Bali Coffee, Cilandak, Jakarta, baru-baru ini.

“Seiring bertambahnya usia, MUFFEST+ dituntut mampu membuat hype supaya industri fesyen modest menjadi lebih lebar lagi seperti merambah ke segmen yang lebih muda,” sambungnya.

Lenny melanjutkan, MUFFEST+ akan kembali menggaungkan konsep sustainable yang telah dilakukan sejak tahun 2020. Tidak hanya pada produk jadi, melainkan juga pada proses hulu ke hilir yang mendukung terciptanya produk-produk fesyen modest yang berstandar internasional.

Sehingga karya-karya terbaik brand dan desainer modest Indonesia tak hanya memiliki keindahan secara estetika, berinovasi dan berdaya jual tinggi, tapi juga memiliki nilai tanggung jawab terhadap planet serta masyarakat dunia secara berkelanjutan.

Hadirkan runway bak di landasan penerbangan hingga musisi Voice of Baceprot, MUFFEST+ tahun ini dihadirkan dengan sentuhan baru yang lebih fresh dan muda, salah satunya, dengan memilih lokasi penyelengaraan di Istora Senayan Jakarta yang menjadi pusat kumpul gen-Z dan milenial.

Selain itu, sesuai temanya, setting lokasi, panggung dan runway MUFFEST kali ini juga memakai konsep bak landasan penerbangan dan suasana seperti di bandara. Kemudian fashion show yang disinergikan dengan performa musisi muda seperti HIVI! dan Voice of Baceprot.

“Sesuai tema yang diusung yaitu Flying to the Global Market, MUFFEST+ memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung melalui penataan ambience seperti berada di bandara,” jelas CEO PT. Gemalindo Kreasi Indonesia, Irvan Mahidin.