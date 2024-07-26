Terinspirasi Raden Saleh, Nicholas Saputra Jadi Model Seragam Defile Timnas Indonesia di Olimpiade

SERAGAM Defile untuk Timnas Indonesia di Olimpiade Paris 2024 kini resmi dirilis. Seragam dengan nuansa adat Jawa ini akan dipakai dalam opening ceremony Olimpiade Paris 2024.

Pesona seragam defile Timnas Indonesia ini tak luput dari tangan desainer Tanah Air, Didit Hediprasetyo yang mendesain mendesain langsung seragam tersebut.

Melansir Vogue France, Didit menghadirkan seragam yang memadukan modernitas dan tradisi. Desainnya mengambil inspirasi dari warisan budaya negara yang dinamis, menggabungkan elemen-elemen seperti denim Indonesia dan motif tradisional Jawa, sekaligus memberikan kenyamanan dan keanggunan bagi para atlet.

Dalam foto tersebut, nampak aktor Nicholas Saputra turut mengenakan seragam defile dengan warna denim dan model beskap ini. Terlihat pula list warna merah putih sebagai bendera Indonesia di samping lengan kanannha.

Sementara itu, pesona dari seragam defile kontingen Indonesia ini juga terinspirasi dari tokoh, Raden Saleh, pelukis pionir asal Jawa. Nuansa tradisional yang kental dibalut dengan sentuhan modern membuat seragam ini terlihat elegan dan tak kalah memukau.