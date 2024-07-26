Ini Maskawin dari Thariq Halilintar untuk Aaliyah Massaid

THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid, akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri, setelah menjalani prosesi akad nikah, pada Jumat (26/7/2024) pagi ini.

Acara akad nikah berlangsung dengan khidmat dan penuh rasa haru. Prosesi ijab kabul dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB.

Sambil menjabat tangan wali nikah, paman Aaliyah, Mudjie Massaid, Thariq Halilintar dengan tegas dan dalam satu tarikan napas mengucap ijab kabul.

Adapun Thariq Halilintar menikahi Aaliyah Massaid dengan maskawin uang tunai sebesar Rp26.072.024.

Foto: Youtube Thariq Halilintar

"Ananda Muhammad Thariq Atta Mimi bin Halilintar Anofial Asmid saya nikahkan dan kawinkan anak dari almarhum kakak saya, Aaliyah Annisa Jeffar Massaid binti Raden Panji Chandra Pratomo Samiaji Massaid kepada engkau dengan maskawin uang tunai 26.072.024 Rupiah tunai," ujar Mudjie Massaid, dikutip dari siaran langsung di kanal Youtube Thariq Halilintar.