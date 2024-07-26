Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Maskawin dari Thariq Halilintar untuk Aaliyah Massaid

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |13:40 WIB
Ini Maskawin dari Thariq Halilintar untuk Aaliyah Massaid
Maskawin dari Thariq Halilintar untuk Aaliyah Massaid (Foto:Youtube Thariq Halilintar)
A
A
A

THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid, akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri, setelah menjalani prosesi akad nikah, pada Jumat (26/7/2024) pagi ini.

Acara akad nikah berlangsung dengan khidmat dan penuh rasa haru. Prosesi ijab kabul dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB.

Sambil menjabat tangan wali nikah, paman Aaliyah, Mudjie Massaid, Thariq Halilintar dengan tegas dan dalam satu tarikan napas mengucap ijab kabul. 

Adapun Thariq Halilintar menikahi Aaliyah Massaid dengan maskawin uang tunai sebesar Rp26.072.024.

Foto: Youtube Thariq Halilintar
Foto: Youtube Thariq Halilintar

"Ananda Muhammad Thariq Atta Mimi bin Halilintar Anofial Asmid saya nikahkan dan kawinkan anak dari almarhum kakak saya, Aaliyah Annisa Jeffar Massaid binti Raden Panji Chandra Pratomo Samiaji Massaid kepada engkau dengan maskawin uang tunai 26.072.024 Rupiah tunai," ujar Mudjie Massaid, dikutip dari siaran langsung di kanal Youtube Thariq Halilintar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/612/3033832/anant_ambani-iMIp_large.jpg
Tampilan Para Selebriti Hollywood yang Hadiri Pernikahan Anak Crazy Rich India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/612/3031614/pernikahan-CIv9_large.jpg
Hindari Pernikahan Toxic, Pelajari 3 Hal Penting Ini sebelum Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/612/3028877/muncul_tren_menikah_solo_di_jepang-PwBs_large.jpg
Muncul Tren Menikah Solo di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/01/620/2757360/kenapa-pernikahan-dini-bisa-sebabkan-anak-lahir-stunting-uUsZxEXE7S.jpg
Kenapa Pernikahan Dini Bisa Sebabkan Anak Lahir Stunting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/29/620/2524426/wajah-baru-kua-urus-berkas-nikah-anti-ribet-VRx7ZYXbMH.jpeg
Wajah Baru KUA, Urus Berkas Nikah Anti Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/330/3180367//perceraian-nTaC_large.jpg
Ketentuan Istri Gugat Cerai Suami, Simak Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement