Intip Mewahnya Dekorasi Akad Nikah Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar

AALIYAH Massaid dan Thariq Halilintar pada pagi hari ini, Jumat (26/7/2024) akhirnya resmi menjadi suami istri. Acara pernikahan Aaliyah dan Thariq, akad dan resepsi diketahui digelar di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan.

Nuansa mewah nan indah menghiasi lokasi pernikahan Aaliyah dan Thariq, dihimpun dari kanal YouTube Thariq Halilintar, terlihat betapa memesonanya dekorasi manis di pernikahan Thariq dan Aaliyah ini. Saat memasuki ruangan, nuansa warna hijau putih dan keemasan mulai menghiasi ballroom tempat pernikahan Aaliyah dan Thariq ini.

Dekorasi mewah dengan banyak lampu kerlap kerlip menambah suasana pernikahan yang megah. Tampak konsep dekorasi didominasi dengan bunga-bunga berwarna putih dan ungu. Bagian lantai juga dilapisi karpet mewah berwarna serupa.

Foto: Youtube Thariq Halilintar

Bunga-bunga tersebut dipadukan dengan dekorasi daun-daun hijau sehingg memberikan kesan taman yang asri dan indah di ruangan tersebut.