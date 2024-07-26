Potret Zahwa dan Keanu Dampingi Aaliyah Massaid Menuju Pelaminan Akad

THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan akad dan resepsi pernikahan mereka hari ini, Jumat (26/7/2024). Akad nikah berlangsung khidmat dan lancar sekaligus dihadiri Presiden RI, Joko Widodo sebagai saksi.

Momen Aaliyah saat menuju meja akad nikah pun begitu khidmat dan penuh haru. Dengan kebaya pengantin khas Jawa berwarna putih yang menawan, Aaliyah berjalan menuju meja akad didampingi kakak dan adiknya, Zahwa dan Keanu Massaid.

Nampak raut wajah tegang sekaligus bahagia terpancar di wajah Aaliyah. Untungnya, Zahwa dan Keanu di sisinya memberi ketenangan untuk Aaliyah di momen bahagia ini.

Zahwa dan Keanu dengan setia berada di sisi Aaliyah dan mengantarkannya menemui Thariq Halilintar. Nampak Keanu dengan gagah mengenakan beskap warna coklat beige. Zahwa pun tampil memukau dengan kebaya warna serupa, berbahan tile yang elegan dan memesona.

Foto: Youtube Thariq Halilintar

Zahwa dan Keanu pun menadampingi Aaliyah hingga ke meja akad. Setelahnya, Aaliyah menyampaikan pesan manis untuk sang ibunda, Reza Artamevia di momen penuh haru dan bahagia ini.