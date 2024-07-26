Presiden Jokowi Kirim Karangan Bunga untuk Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid akan menikah hari ini, Jumat (26/7/2024) Keduanya akan menggelar acara akad nikah sekaligus resepsi langsung di hari yang sama. Acara akad nikah keduanya akan berlangsung di Raffles Hotel, Jakarta pagi ini.

Menurut pantauan di lokasi sejak pukul 07.15 WIB sudah terpasang deretan karangan bunga di sekitaran Hotel Raffles. Salah satunya, karangan bunga dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi)



Dalam karangan bunga tersebut tertulis atas nama Jokowi dan Keluarga yang mengucapkan selamat atas pernikahan kedua mempelai.

Foto: MPI/ Nurul Amanah



"Selamat berbahagia Thariq & Aaliyah, Presiden Jokowi & Klg," bunyi keterangan dalam keterangan bunga tersebut.