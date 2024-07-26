Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Presiden Jokowi Kirim Karangan Bunga untuk Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |08:35 WIB
Presiden Jokowi Kirim Karangan Bunga untuk Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid
Presiden Jokowi Kirim Karangan Bunga untuk Pernikahan Thariq dan Aaliyah (Foto: MPI/ Nurul Amanah)
A
A
A

THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid akan menikah hari ini, Jumat (26/7/2024) Keduanya akan menggelar acara akad nikah sekaligus resepsi langsung di hari yang sama. Acara akad nikah keduanya akan berlangsung di Raffles Hotel, Jakarta pagi ini. 

Menurut pantauan di lokasi sejak pukul 07.15 WIB sudah terpasang deretan karangan bunga  di sekitaran Hotel Raffles. Salah satunya, karangan bunga dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi)
 

Dalam karangan bunga tersebut tertulis atas nama Jokowi dan Keluarga yang mengucapkan selamat atas pernikahan kedua mempelai.

Foto: MPI/ Nurul Amanah
Foto: MPI/ Nurul Amanah


"Selamat berbahagia Thariq & Aaliyah, Presiden Jokowi & Klg," bunyi keterangan dalam keterangan bunga tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/330/3180367//perceraian-nTaC_large.jpg
Ketentuan Istri Gugat Cerai Suami, Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/614/3178752//perceraian-OpXU_large.jpg
Suami Kecanduan Judol, Istri Boleh Gugat Cerai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178714//baby_arash-21oJ_large.jpg
Gemasnya Baby Arash Main ke Mini Zoo, Momen Belajar Motorik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/614/3177590//pernikahan-QR9V_large.jpg
Tak Paham Bahasa Arab saat Akad, Pernikahan Tetap Sah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/614/3177097//tepuk_sakinah-nlNx_large.jpg
Ternyata Ini Makna Religius dari Tepuk Sakinah yang Viral di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/612/3176988//syahrini-cKmf_large.jpg
Potret Syahrini dan Reino Barack Asyik Liburan di Bali, Kompak Berkain
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement