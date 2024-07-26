Viral Anak SD Main Judi Slot di Sekolah, Netizen: HP Memang Harus Dirazia

BARU-BARU ini beredar foto di media sosial X anak-anak yang tertangkap kamera tengah main judi slot online. Mirisnya, kelakuan anak SD itu mereka lakukan di sekolahannya,

Dalam video tersebut, para pelajar yang berseragam SD putih merah terlihat asyik bermain judi online dari gadget mereka di kelas. Tentu saja penampakan foto itu pun membuat para netizen geger.

"Parah banget, anak SD zaman sekarang udah pada tahu main judol, pada hancur dah generasi masa depan kita. Please awasi anak dan adik kalian yah ges" tulis cuitan di akun @kegblgnunfaedh.



Dalam foto tersebut, sejumlah siswa SD memegang HP masing-masing. Terlihat, di layar smartphone tersebut tampilan game yang diduga judi online. FOto itu juga menampilkan ruang kelas, jika dilihat dari bangku kayu yang memang kerap digunakan di SD-SD di Indonesia.

Berbagai reaksi pun diberikan oleh netizen usai foto tersebut menjadi viral. Sayangnya, tidak diketahui dimana lokasi sekolah siswa SD yang diduga sedang bermain judi online tersebut.