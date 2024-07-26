Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Yuk Cegah Kebotakan Dini dengan Cara-Cara Ini

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |14:15 WIB
Yuk Cegah Kebotakan Dini dengan Cara-Cara Ini
Kerontokan Rambut. (Foto: Freepik)
A
A
A

SALAH satu kekhawatiran para pria adalah ketika rambut mereka rontok sebelum waktunya. Kebotakan dini memang menjadi momok yang tidak diinginkan oleh kaum Adam, hanya saja beberapa orang memilih pasrah dengan kondisi tersebut.

Dokter spesialis dermatologi lulusan Universitas Indonesia dr. Arlene Rainamira, SpDV menjelaskan risiko kebotakan rambut yang dapat dialami oleh pria maupun wanita dan cara meminimalkannya agar rambut tetap terawat dengan maksimal.

“Baik laki-laki maupun perempuan punya kebotakan, itu genetik,” kata dokter yang bekerja di RSIA Kemang Medical Care tersebut, seperti dilansir dari Antara.

Jika Anda sudah memiliki kebotakan genetik, sulit untuk menghindari masalah ini. Masalah kebotakan biasanya terjadi pada pria berusia 30 tahun dan wanita berusia 30-40 tahun.

“Pada pola rambut rontok atau kebotakan tertentu, polanya bisa dimulai dari depan, tengah, dan lama kelamaan menipis (hingga botak total),” kata Arlene.

Sekalipun pasien mengalami kebotakan, Arlene menyarankan pasien untuk terus melakukan perawatan rambut secara rutin untuk menghindari masalah kesehatan rambut yang lebih serius. Rutinitas kebotakan masih sama, gunakan sampo yang dipijat-pijat ke kulit kepala dan jangan digosok, kata Arlene.

Selanjutnya gunakan kondisioner pada rambut dan bila perlu gunakan masker rambut. Jangan lupa untuk mengeringkan rambut selama kurang lebih lima menit tanpa memelintir atau menggosoknya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/611/3066682/rambut_menipis_pria-1ncT_large.jpg
4 Tips Mengatasi Rambut Menipis Pada Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/611/3062153/tips_atasi_rambut_rontok_hijabers-Yo3n_large.jpg
4 Tips Cegah Rontok bagi Hijabers, Awas Alami Kebotokan Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/611/3035188/desta-wQnT_large.jpg
Potret Desta Lakukan Transplantasi Rambut Gara-gara Pitak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/611/3034432/mewarnai_rambut-wfmE_large.jpg
Sama-Sama Mewarnai Rambut, Apa Beda Cat Rambut dengan Hair Toning?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/611/3033763/perawatan_rambut-WofK_large.jpg
Ini 4 Masalah Rambut yang Kerap Dikeluhkan Perempuan saat Datang ke Salon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/611/3031271/perawatan_rambut_pria-h4vP_large.jpg
Pria Wajib Tahu! 5 Tips Menjaga Kesehatan dan Kebersihan Rambut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement