Ini Sederet Kesalahan yang Kerap Dilakukan saat Keramas

KESEHATAN rambut bukan hanya dipengaruhi oleh produk yang kita pakai, tapi juga bagaimana cara mengaplikasikanya. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah kala kita keramas.

Mulai dari keramas hingga mengaplikasikan produk khusus pada rambut, dokter kulit Dr. Arlene Rainamira, SpDV, menjelaskan cara merawat rambut yang benar agar terhindar dari masalah kesehatan rambut.

"Sebenarnya ada langkah-langkah tertentu cara keramas yang benar. Pertama, saat keramas, batang (rambut) harus dikupas terlebih dahulu," kata Arlene Kebayorani seperti dilansir dari Antara.

Dokter lulusan Universitas Indonesia ini menambahkan, saat keramas sebaiknya kulit kepala pun dipijat. Menurut Arlene, yang terbaik adalah memijat kulit kepala dengan lembut saat keramas saat rambut baru tumbuh di area kulit kepala.

Pasalnya, jika terlalu sering memijat atau keramas batang rambut dikhawatirkan rambut lebih mudah rontok, karena area ini biasanya lebih halus dibandingkan area rambut kulit kepala. “Kalau terus digosok, (bagian rambut) makin rapuh dan mudah rontok,” kata dokter dari RSIA Kemang Medical Care.

Saat mencuci rambut, Arlene juga menyarankan untuk menggunakan air dingin atau hangat. Penggunaan air yang terlalu panas dapat membuka kutikula rambut sehingga membuat rambut lebih mudah kusut, kering, dan rontok. “Setelah itu harus menggunakan kondisioner (kondisioner rambut), bahkan untuk kulit kepala berminyak,” kata Arlene.

Conditioning berguna untuk melindungi lapisan terluar rambut yaitu kutikula rambut. Menggunakan kondisioner dapat menghaluskan kutikula dan menjadikan rambut lebih halus, berkilau dan sehat.

Oleh karena itu, gunakan kondisioner hanya pada rambut agar rambut Anda lebih halus, lembut dan kuat. Hindari penggunaan kondisioner pada kulit kepala untuk mencegah sebum yang dapat menyebabkan ketombe dan rambut berminyak.