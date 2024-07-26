Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ria Ricis Jalani Operasi Usus Buntu, Janji Bakal Perketat Pola Makan Sehat

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |11:27 WIB
Ria Ricis Jalani Operasi Usus Buntu, Janji Bakal Perketat Pola Makan Sehat
Ria Ricis janji akan perketat pola makan sehat. (Foto: Instagram @riaricis1795)
A
A
A

YOUTUBER Ria Ricis berkomitmen menjaga pola makan sehat usai mengidap usus buntu hingga harus dioperasi. Kepada awak media, pemilik nama aski Ria Yunita itu mengaku trauma jajan sembarangan. Dia mengaku akan memilih lebih selektif memilih makanan yang akan disantap.

"Makan-makanan yang sehat, bersih, cuci tangan kalau perlu, emang perlu banget ya, dan banyak minum air putih juga penting banget. Yang penting jaga kebersihan sih sama jaga pola makan," ucap Ria Ricis di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Usus buntu yang diidapnya ternyata juga membawa rasa traumatis tersendiri ketika jajan di luar rumah.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
