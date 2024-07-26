Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Masakan Spaghetti Goreng Jawa, Cocok untuk Menemani Weekend

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |08:09 WIB
Resep Masakan Spaghetti Goreng Jawa, Cocok untuk Menemani Weekend
Resep Spaghetti Goreng Jawa. (Foto: Cookpad)
A
A
A

RESEP masakan hari ini adalah Spaghetti Goreng Jawa yang cocok untuk menemani weekend Anda. Memang, ketika weekend kita lebih ingin istirahat di rumah, bersantai-santai tanpa melakukan banyak kegiatan.

Nah, Spaghetti Goreng Jawa ini sangat cocok untuk menemani weekend idaman Anda seperti itu. Selain mudah dibuat, tentu saja enak dan mengenyangkan. Berikut resep dan cara membuatnya, seperti dilansir dari akun Cookpad Rosifa Fitriyanti, @rosifafitriyanti.

Bahan-bahan
Spaghetti-11 
Bawang Bombay
Toge
Tomat

Bumbu Halus
4 siung bawang merah
2 siung bawang putih
5 cabai rawit
Telur

Seasoning
Kecap asin secukupnya 
Garam
Saus sambal
Micin
Penyedap rasa
Lada
Kecap manis

Cara Membuat
1. Rebus spaghetti hingga matang di air mendidih (tambahkan sedikit minyak, agar spaghetti tidak lengket) lalu tiriskan
2. Tumis bumbu halus, masukkan telur diorak-arik dan masukkan bawang bombay
3. Masukkan spaghetti dan toge, aduk rata
4. Tambahkan seasoning : kecap asin, saus sambal, kecap manis, garam, micin dan penyedap rasa. Aduk rata hingga matang
5. Spaghetti Goreng Jawa siap di sajikan, kasih tomat diatas nya biar seger.
 

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
