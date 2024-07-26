RESEP kue hari ini adalah klepon cinnamon roll yang punya rasa enak. Di akhir pekan ini, memang tidak ada salahnya mencoba resep-resep baru.
Nah, salah satu kue yang bisa Anda coba adalah klepon cinnamon roll. Berikut resep dan cara membuat klepon cinnamon roll seperti dilansir dari akun Cookpad Arina Putri, @Arina_Putri.
Bahan-bahan
100 gram tepung terigu protein tinggi
85 gram tepung terigu protein sedang
15 gram gula pasir
15 gram gula palem
1 gram garam
3 gram ragi
25 gram mentega
1 butir kuning telur
1/2 sdt perisa vanila
45 ml susu cair
45 ml jus pandan pekat
Olesan:
35 gr mentega
1/4 sdt bubuk kayu manis
15 gr gula merah,sisir
Isi:
Secukupnya unti kelapa
Cara Membuat
1. Campurkan tepung,gula,ragi,vanila,kuning telur,susu cair dan jus pandan kemudian uleni hingga kalis
2. Tambahkan mentega dan garam,uleni kembali hingga kalis elastis
3. Bulatkan adonan dan diamkan 20 menit
4. Buang gas pada adonan,pipihkan membentuk persegi panjang
5. Olesi dengan campuran bahan olesan,letakkan unti kelapa di atasnya
6. Gulung adonan perlahan dan rapikan,potong sesuai selera dan susun dalam loyang
7. Biarkan adonan mengembang dua kali lipat, panggang dengan suhu 200°C selama 15 menit atau sesuai oven masing-masing.
(Martin Bagya Kertiyasa)