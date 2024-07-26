Resep Kue Klepon Cinnamon Roll, Mudah Dibuat Kok

RESEP kue hari ini adalah klepon cinnamon roll yang punya rasa enak. Di akhir pekan ini, memang tidak ada salahnya mencoba resep-resep baru.

Nah, salah satu kue yang bisa Anda coba adalah klepon cinnamon roll. Berikut resep dan cara membuat klepon cinnamon roll seperti dilansir dari akun Cookpad Arina Putri, @Arina_Putri.

Bahan-bahan

100 gram tepung terigu protein tinggi

85 gram tepung terigu protein sedang

15 gram gula pasir

15 gram gula palem

1 gram garam

3 gram ragi

25 gram mentega

1 butir kuning telur

1/2 sdt perisa vanila

45 ml susu cair

45 ml jus pandan pekat

Olesan:

35 gr mentega

1/4 sdt bubuk kayu manis

15 gr gula merah,sisir

Isi:

Secukupnya unti kelapa

Cara Membuat

1. Campurkan tepung,gula,ragi,vanila,kuning telur,susu cair dan jus pandan kemudian uleni hingga kalis

2. Tambahkan mentega dan garam,uleni kembali hingga kalis elastis

3. Bulatkan adonan dan diamkan 20 menit

4. Buang gas pada adonan,pipihkan membentuk persegi panjang

5. Olesi dengan campuran bahan olesan,letakkan unti kelapa di atasnya

6. Gulung adonan perlahan dan rapikan,potong sesuai selera dan susun dalam loyang

7. Biarkan adonan mengembang dua kali lipat, panggang dengan suhu 200°C selama 15 menit atau sesuai oven masing-masing.

(Martin Bagya Kertiyasa)