HOME WOMEN FOOD

Resep Chicken Salad Wrap Sehat untuk Anak Diabetes

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |11:00 WIB
Resep Chicken Salad Wrap Sehat untuk Anak Diabetes
Resep Chicken Salad Wrap Sehat untuk Anak Diabetes (Foto: Ilustrasi Racool_studio/Freepik)
ANAK dengan diabetes tidak hanya membutuhkan treatment pengobatan yang tepat, namun juga harus menerapkan pola makan sehari-hari yang sehat dan tepat.

Makanya, para orangtua tidak boleh sembarangan memberikan makanan, demi menjaga kadar gula di dalam tubuh si kecil. Supaya tidak tiba-tiba melonjak dan bisa membuat kolaps.

Nah, bila bingung memilih menu makanan yang pas, berikut rekomendasi menu makanan yang bisa dicoba dibuat sendiri di rumah, yakni chicken salad wrap yang cocok buat anak dengan diabetes.

Dikutip dari KidsHealth, Minggu (28/7/2024) berikut uraian resepnya, yang sudah ditinjau oleh KidsHealth Medical Experts.

Bahan-bahan yang dibutuhkan;

1 dada ayam, buang kulitnya

1/2 sdt garam dengan sodium rendah

1/2 sdt lada hitam

1 batang daun bawang

1 batang seledri

1/2 sdt Chinese five-spice (bumbu rempah)

1 sdm mayones bebas lemak

2 lembar daun selada

8 inch kulit gandum (untuk membungkus)

 

Halaman:
1 2 3
      
