Adu Gaya Angelina Sondakh dengan Reza Artamevia di Acara Siraman Aaliyah Massaid Thariq Halilintar

ADU Gaya Angelina Sondakh dengan Reza Artamevia di Acara Siraman Aaliyah Massaid Thariq Halilintar, akan dibahas secara singkat lewat artikel ini.

Acara siraman Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar, sebagai salah satu rangkaian dari acara pernikahan keduanya memang menarik perhatian banyak orang. Tidak hanya karena momen sakralnya, tetapi juga karena kehadiran dua tokoh penting dalam kehidupan Aaliyah, yaitu Angelina Sondakh dan Reza Artamevia.

Keduanya sebagai ibu, sama-sama ingin memberikan yang terbaik untuk Aaliyah. Terbukti dari penampilan mereka yang kompak di hari itu, sebagai bentuk kasih sayang mereka untuk Aaliyah di hari bahagianya.

Nah, bagaimanakah gaya mereka di acara tersebut? Menghimpun dari berbagai sumber, Minggu (28/7/2024) simak adu gaya Angelina Sondakh dengan Reza Artamevia di acara siraman Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar.

Adu Gaya Angelina Sondakh dengan Reza Artamevia di Acara Siraman Aaliyah Massaid Thariq Halilintar

1. Flawless ala Mami Angie: Pada acara pengajian sebelum siraman, Angie tampil memukau dengan dress brokat putih yang dihiasi beads pink. Riasan wajah khas Angie yang bold dan hijab putih segi empat yang dipadukan dengan veil semakin menyempurnakan penampilannya.

Adu Gaya Angelina Sondakh dengan Reza Artamevia Artamevia di Acara Siraman Aaliyah Massaid Thariq Halilintar

, (Foto: Instagram @angelinasondakh09)

2. Gaya Reza Artamevia: Di kesempatan yang sama, Reza tampil elegan dengan dress putih yang dihiasi payet pink. Hijab turban senada mempertegas kesan mewah.

Adu Gaya Angelina Sondakh dengan Reza Artamevia Artamevia di Acara Siraman Aaliyah Massaid Thariq Halilintar

,(Foto: Instagram @dean_818)

Melengkapi penampilannya, Reza mengenakan aksesori berupa cincin dan gelang berwarna silver.