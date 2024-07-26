Geser Miu Miu, Loewe Kini Brand Fashion Paling Diburu di Dunia

RUMAH mode asal Spanyol, Loewe, rancangan Jonathan Anderson berhasil menjadi merek yang paling banyak dicari di platform belanja Lyst pada kuartal kedua tahun 2024. Loewe sendiri merupakan rumah mode mewah yang dimiliki LVMH Group dan berdiri hampir 175 tahun.

Loewe pun menggeser Miu Miu, yang sebelumnya menduduki peringkat pertama pada kuartal pertama. Kemenangan Loewe juga telah mencapai posisi yang sama pada kuarter kedua tahun lalu.

Pada April-Juni 2024, Loewe berhasil naik dari peringkat ketiga menjadi peringkat pertama. Pencapaian tersebut tak lepas dari berbagai langkah strategis yang dilakukan rumah mode tersebut.

Loewe adalah sponsor utama Met Gala 2024 dan mendandani sejumlah selebriti terkenal dan tokoh internet seperti Ayo Edebiri, Greta Lee, Ariana Grande, Taylor Russell, dan Jonathan Bailey.

Selain itu, Loewe menciptakan tas tomat viral yang berhasil mencuri perhatian publik, serta menampilkan koleksi pria musim semi 2025 di Paris yang mendapat pujian.

Namun, momen paling efektif Loewe pada kuartal ini adalah perilisan "Challengers", bersama Zendaya, Mike Faist, dan Josh O'Connor. Kostum film ini dirancang oleh Jonathan Anderson dan menginspirasi Loewe untuk sukses merilis kaos "I Told Ya" yang dikenakan para pemeran film tersebut.