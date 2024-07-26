Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Geser Miu Miu, Loewe Kini Brand Fashion Paling Diburu di Dunia

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |17:18 WIB
Geser Miu Miu, Loewe Kini Brand Fashion Paling Diburu di Dunia
Loewe Geser Miu Miu Jadi Brand Paling Banyak Diburu. (Foto: Instagram)
A
A
A

RUMAH mode asal Spanyol, Loewe, rancangan Jonathan Anderson berhasil menjadi merek yang paling banyak dicari di platform belanja Lyst pada kuartal kedua tahun 2024. Loewe sendiri merupakan rumah mode mewah yang dimiliki LVMH Group dan berdiri hampir 175 tahun.

Loewe pun menggeser Miu Miu, yang sebelumnya menduduki peringkat pertama pada kuartal pertama. Kemenangan Loewe juga telah mencapai posisi yang sama pada kuarter kedua tahun lalu.

Loewe

Pada April-Juni 2024, Loewe berhasil naik dari peringkat ketiga menjadi peringkat pertama. Pencapaian tersebut tak lepas dari berbagai langkah strategis yang dilakukan rumah mode tersebut.

Loewe adalah sponsor utama Met Gala 2024 dan mendandani sejumlah selebriti terkenal dan tokoh internet seperti Ayo Edebiri, Greta Lee, Ariana Grande, Taylor Russell, dan Jonathan Bailey.

Loewe

Selain itu, Loewe menciptakan tas tomat viral yang berhasil mencuri perhatian publik, serta menampilkan koleksi pria musim semi 2025 di Paris yang mendapat pujian.

Namun, momen paling efektif Loewe pada kuartal ini adalah perilisan "Challengers", bersama Zendaya, Mike Faist, dan Josh O'Connor. Kostum film ini dirancang oleh Jonathan Anderson dan menginspirasi Loewe untuk sukses merilis kaos "I Told Ya" yang dikenakan para pemeran film tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/194/3018083/rumah-mode-chanel-ditinggalkan-oleh-direktur-kreatifnya-virgine-viard-vGRaMsSdPA.jpg
Rumah Mode Chanel Ditinggalkan oleh Direktur Kreatifnya Virgine Viard
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/194/2980988/ten-nct-resmi-jadi-wajah-terbaru-rumah-mode-saint-laurent-hnOor3Onbx.jpg
Ten NCT Resmi Jadi Wajah Terbaru Rumah Mode Saint Laurent
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/194/2928839/susul-doyoung-nct-moon-ga-young-jadi-duta-global-terbaru-dolce-gabbana-HtomY6u0Rm.jpg
Susul Doyoung NCT, Moon Ga Young Jadi Duta Global Terbaru Dolce&Gabbana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/194/2926997/balenciaga-rilis-rok-handuk-mandi-nyeleneh-dijual-rp14-juta-DuMo1VUvTa.jpg
Balenciaga Rilis Rok Handuk Mandi Nyeleneh, Dijual Rp14 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/612/2879403/alasan-kenapa-rumah-di-arab-dibangun-kotak-tanpa-genteng-simak-penjelasannya-sxaMzPAxfl.jpg
Alasan Kenapa Rumah di Arab Dibangun Kotak Tanpa Genteng? Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/23/194/2869333/tiffany-snsd-jadi-wajah-terbaru-moschino-pertama-dari-korea-kRW8EJXISy.jpg
Tiffany SNSD Jadi Wajah Terbaru Moschino, Pertama dari Korea
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement