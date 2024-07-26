Agak Laen, Ayah Thariq Halilintar Tampil Santai Pakai Sneakers di Resepsi Thariq dan Aaliyah

PERNIKAHAN Thariq Halilintar dengan Aaliyah Massaid tentu menjadi momen sakral bagi keduanya. Mereka pun mendesain acara tersebut agar berjalan dengan megah dan sakral.

Tapi, menjelang akad nikah digelar, sikap ibunda Thariq Halilintar, Lenggogeni atau Geni Faruk serta suaminya Anofial Asmid justru mencuri perhatian. Pasalnya, saat Reza Artamevia terus mengucap doa, Geni Faruk malah tampak santai bermain handphone.

Bahkan, ketika MC meminta para hadirin berdoa, Geni Faruk masih tertunduk dengan handphone-nya. Puncaknya, ketika Aaliyah Massaid menghampiri Geni Faruk dan Anofial Asmid, mertuanya itu lagi-lagi sibuk dengan gawainya.

Kini, justru penampilan ayah Thariq, Anofial Asmid tampak membuat salah fokus. Alih-alih mengenakan sepatu formal di momen resepsi pernikahan sang anak, ia justru tampak tampil lebih edgy dengan sepatu sneaker berwarna hitam.

Anofial Asmid dan Geni Faruk sendiri tampil kompak dengan busana adat Minang bernuansa merah maroon. Keduanya berjalan melewati para tamu sebelum Thariq dan Aaliyah hadir di pelaminan.

Asmid tampak melangkah penuh percaya diri bersama Geni Faruk. Meskipun memberikan mengenakan busana adat Minang, namun ia tetap tak melupakan ciri khas gaya edgy-nya di setiap penampilannya, lewat sneaker hitam yang dikenakannya itu.

Sebagai informasi, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid akhirnya menggelar resepsi pernikahan mereka di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta, usai menggelar akad nikah di hari dan lokasi yang sama pada pagi harinya.