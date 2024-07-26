Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Kece Iriana Jokowi Jinjing Tas Chanel ke Kondangan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |15:30 WIB
Gaya Kece Iriana Jokowi Jinjing Tas Chanel ke Kondangan
Gaya Kece Iriana Jokowi Tenteng Tas Chanel ke Kondangan (Foto: Instagram @irianajokowi_ri7)
A
A
A

IRIANA Jokowi sebagai Ibu Negara, tentunya perlu untuk  selalu tampil maksimal di depan publik. Mengingat, seluruh tampilan dan gerak-geriknya pasti menarik perhatian masyarakat luas.

Dalam setiap penampilannya, sejauh ini Iriana selalu tampil memukau dengan berbagai gaya penampilan. Salah satunya saat menghadiri acara pernikahan, alias datang ke kondangan belum lama ini.

Terlihat pada foto yang dibagikan oleh sang menantu, Erina Gudono lewat akun Instagram miliknya, @erinagudono, Iriana Jokowi tampil anggun memakai baju dress kurung dengan bahan lace warna teal blue.

Dress kurung bergaya modest tersebut, dipadukan apik bersama rok Batik, dan aksesori mewah berupa perhiasan kalung berlian berkilauan.

Foto: Instagram @erinagudono
Foto: Instagram @erinagudono

Namun, salah satu yang mencuri perhatian, adalah tas hitam yang ia jinjing yang ia sampirkan di lengan kirinya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/612/3174075//sabrina-5ipE_large.jpg
Chanel, Anjing Cantik yang Bikin Sabrina Chairunnisa Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/18/3162386//mantan_ibu_negara_korea_selatan_kim_keon_hee-nPvU_large.jpg
Mantan Ibu Negara Korsel Ditangkap atas Tuduhan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/512/3158199//jokowi-dzJ5_large.jpg
Momen Santai Jokowi dan Iriana Menuju Reuni Fakultas Kehutanan UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/194/3151171//tas_hermes-LWfF_large.jpg
Harga Tas Istri Haji Isam Nursam Jhonlin saat Ngunduh Mantu Al dan Alyssa Capai Rp1,7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146052//viral-nqPc_large.jpg
Bahlil Buka-bukaan soal Viral Kapal JKW dan Iriana yang Angkut Nikel di Raja Ampat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146046//viral-bTp7_large.jpg
Viral Kapal Angkut Nikel Raja Ampat Bernama JKW dan Iriana, Siapa yang Punya?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement