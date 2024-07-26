Gaya Kece Iriana Jokowi Jinjing Tas Chanel ke Kondangan

IRIANA Jokowi sebagai Ibu Negara, tentunya perlu untuk selalu tampil maksimal di depan publik. Mengingat, seluruh tampilan dan gerak-geriknya pasti menarik perhatian masyarakat luas.

Dalam setiap penampilannya, sejauh ini Iriana selalu tampil memukau dengan berbagai gaya penampilan. Salah satunya saat menghadiri acara pernikahan, alias datang ke kondangan belum lama ini.



Terlihat pada foto yang dibagikan oleh sang menantu, Erina Gudono lewat akun Instagram miliknya, @erinagudono, Iriana Jokowi tampil anggun memakai baju dress kurung dengan bahan lace warna teal blue.

Dress kurung bergaya modest tersebut, dipadukan apik bersama rok Batik, dan aksesori mewah berupa perhiasan kalung berlian berkilauan.

Foto: Instagram @erinagudono

Namun, salah satu yang mencuri perhatian, adalah tas hitam yang ia jinjing yang ia sampirkan di lengan kirinya.