HOME WOMEN WOMEN

Resmi Diluncurkan, Suorin Fero Miliki Desain Inovatif dan Sustainable

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |18:28 WIB
Resmi Diluncurkan, Suorin Fero Miliki Desain Inovatif dan <i>Sustainable</i>
Suorin Fero adalah wujud inovasi dan keberlanjutan. (Foto: dok Suorin)
A
A
A

DI pasar vaping yang terus berkembang, inovasi dan keberlanjutan sangatlah penting. Suorin terus memimpin dengan peluncuran produk terbarunya, Suorin Fero.

Didesain dengan kompatibilitas penuh kartrid Fero, sistem pod baru ini menjanjikan kinerja tinggi, portabilitas, dan komitmen terhadap pengalaman vaping yang berkelanjutan.

Pengalaman Vaping Berkelanjutan

Salah satu keunggulan utama Suorin Fero adalah kompatibilitas penuhnya dengan kartrid Fero mulai dari resistansi koil 0,4Ω hingga 1,0Ω. Fitur ini meningkatkan kenyamanan dengan cara memudahkan pergantian antara berbagai rasa dan kekuatan nikotin, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

Dengan menggunakan kembali perangkat ke beberapa kartrid, pengguna bisa mengurangi limbah secara signifikan dibandingkan dengan penggunaan vape sekali pakai, sebagai bentuk kontribusi kami untuk mengatasi semakin meningkatnya permasalahan lingkungan.

Teknologi Canggih untuk Pengalaman yang Lebih Baik

Identifikasi Watt Otomatis: Performa Optimal Setiap Saat

Suorin Fero dapat secara otomatis mengidentifikasi watt optimal untuk kartrid pilihanmu, sehingga memastikanmu selalu mendapatkan performa dan rasa terbaik dari vapemu tanpa perlu melakukan penyesuaian manual.

      
