6 Tanda Si Mantan Tidak Akan Kembali, Buruan Move On!

PUTUS dalam berhubungan asmara, memang tidak pernah mudah. Kadang-kadang banyak orang bertanya-tanya apakah masih ada harapan untuk kembali bersama atau sudah saatnya untuk move on dari seseorang yang pernah dianggap sebagai cinta sejati.

Namun, penting untuk menyadari bahwa tidak semua hubungan bisa diperbaiki. Ada kalanya, kita harus menerima kenyataan pahit bahwa mantan pasangan kita tidak akan kembali.

Menghindari menunggu yang tidak pasti, makanya perlu tahu enam tanda mantan pasangan tidak akan kembali yang artinya Anda harus segera move on. Intip ulasannya di bawah ini, seperti dilansir dari Pinkvilla, Sabtu (27/7/2024)

1. Sudah diblokir: Jika mantan telah menerapkan aturan "no contact" dan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melanggarnya, ini adalah sinyal yang jelas bahwa mereka sudah tidak tertarik lagi. Bukan hanya nomor ponsel, tapi memblokir media sosial atau tidak merespon pesan adalah contoh yang paling jelas.

2. Sudah tidak tertarik: Apabila dia sudah mulai berkencan dengan orang lain atau menunjukkan ketertarikan pada orang lain, ini adalah tanda jelas bahwa mereka tidak berencana untuk kembali.